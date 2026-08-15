Cutremur cu magnitudinea de 7,7 în estul Indoneziei: cel puțin 20 de morți și zeci de replici

Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,7 care a lovit sâmbătă estul Indoneziei. Seismul a fost urmat de zeci de replici și a provocat valuri tsunami cu înălțimea de până la un metru în mai multe zone ale țării, transmite Reuters.

Avertizarea de tsunami a fost ridicată la aproximativ trei ore după producerea cutremurului. Cele mai multe victime au fost raportate în apropierea orașului-port Maumere. Potrivit șefului agenției locale de salvare, Fathur Rahman, echipele de intervenție au găsit 20 de persoane decedate și alte șase rănite. Două persoane au rămas prinse sub dărâmături.

Operațiunile de salvare nu au ajuns încă în Nagekeo, localitatea aflată cel mai aproape de epicentru. Accesul este îngreunat de alunecările de teren, iar comunicațiile au fost afectate. Salvatorii încearcă să ajungă în zonă atât pe cale rutieră, cât și cu feribotul.

Aproximativ 2.000 de locuitori din Nagekeo au fost evacuați. Autoritățile indoneziene au raportat pagube la locuințe, depozite și clădiri administrative, precum și întreruperi ale energiei electrice și ambuteiaje în anumite zone.

Guvernatorul provinciei Nusa Tenggara de Est, Emanuel Melkiades Laka Lena, a declarat că cel puțin cinci persoane au murit în timp ce dormeau, după ce au fost lovite de fragmente provenite din clădiri prăbușite.

Bilanțul victimelor este încă în curs de actualizare. Agenția națională pentru gestionarea dezastrelor (BNPB) anunțase inițial un mort și patru răniți, precizând că informațiile sunt în continuare colectate.

Imagini publicate pe rețelele sociale și verificate de Reuters surprind momentele de panică dintr-un port din Maumere. Înregistrările arată oameni care fug pe străzi în timp ce bucăți dintr-o clădire se prăbușesc în mijlocul unui nor de praf și moloz.

„Cutremurul a fost masiv, șocul a fost atât de puternic”, a povestit pentru Reuters Nona, o femeie de 51 de ani din satul Talibura. Ea a spus că în locuință se aflau 13 membri ai familiei, care au fugit cu toții afară după producerea seismului.

Indonezia este situată în „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice de pe glob, unde interacțiunea dintre plăcile tectonice provoacă frecvent cutremure și erupții vulcanice.