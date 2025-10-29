Cum încearcă Kremlinul, prin intermediari din R. Moldova și Emirate, să împiedice extrădarea mercenarului Horațiu Potra, acuzat de conspirație în România

Persoane ruse apropiate Kremlinului, inclusiv moldoveanul Alexandr Kalinin, pun la cale o încercare de a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu. Potra este căutat de autoritățile române România pentru că a plănuit o lovitură de stat, scrie The Guardian.

Horațiu Potra, care este un fost membu al Legiunii străine franceze, a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, fiind împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să plece spre Moscova. Anchetatorii români i-au acuzat pe bărbați că au conspirat cu aliatul lui Potra, politicianul de extremă dreaptă, Călin Georgescu, pentru a „răsturna ordinea constituțională”.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea sa în România, în timp ce procurorul general al României a declarat presei locale că Potra ar solicita azil în Rusia.

Publicația afirmă că eforturile de a bloca extrădarea sa sunt conduse de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup cu legături strânse cu Ministerul rus de Externe, și de Alexandr Kalinin, un reprezentant rus născut în R. Moldova, care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„Încercăm în prezent să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak într-un interviu telefonic luni. „Avem multă experiență și mulți oameni lucrează la eliberarea sa”, a spus el, adăugând că a angajat un „grup de avocați de renume” din Emiratele Arabe Unite, care lucrează la eliberarea lui Potra și plănuiește să călătorească el însuși la Dubai, menționează The Guardian.

Potrivit publicației, la începutul acestei luni, Potra încercase să anuleze mandatul de arestare din România prin intermediul avocaților săi, dar un judecător i-a respins această cerere.

Potra a servit în Legiunea Străină Franceză înainte de a lucra ca gardă de corp pentru lideri politici, inclusiv pentru emirul Qatarului, subliniază The Guardian. Ulterior, acesta a fondat o serie de companii militare private, trimițând oameni în conflicte din Republica Centrafricană și Republica Democrată Congo. Cariera și înfățișarea sa au fost comparate cu cele ale regretatului lider militar rus Evgheni Prigojin, noteaza The Guardian.

Aproximativ 300 dintre luptătorii lui Potra au fost capturați în RDC în ianuarie de gruparea paramilitară M23 în timp ce luptau alături de forțele guvernamentale, înainte de a fi eliberați și repatriați acasă.

Cel mai recent, Potra a făcut furori în România ca apropiat al politicianului ultranaționalist pro-rus Georgescu, scrie publicația.

Călin Georgescu, fost inginer, în vârstă de 63 de ani, a obținut o victorie surprinzătoare în primul tur al alegerilor prezidențiale din România în noiembrie anul trecut. Într-o mișcare fără precedent, rezultatul a fost anulat de Curtea Constituțională cu câteva zile înainte de al doilea tur, în urma acuzațiilor de interferență a Rusiei.

La începutul lunii decembrie, Potra și aproximativ două duzini de asociați au fost reținuți pentru scurt timp în România, după ce autoritățile i-au interceptat în drum spre București. El ar fi plănuit să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor. Ulterior, anchetatorii au descoperit arme ilegale și sume mari de bani la multiplele sale reședințe.

Conform dosarelor acuzării consultate de The Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și membri ai grupului său la o fermă de cai în decembrie, la scurt timp după ce victoria sa electorală a fost anulată, pentru a plănui o acaparare violentă a puterii.

Inițial, Georgescu a negat că s-ar fi întâlnit cu Potra, dar și-a schimbat poziția după ce fotografii cu cei doi bărbați împreună au apărut în presa românească. Georgescu susține că nu s-au discutat vreodată planuri de revoltă.

Potra a negat anterior orice legături cu Rusia, dar s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, în timpul unui eveniment de Ziua Națională la ambasada Rusiei și a călătorit frecvent la Moscova, conform fotografiilor, rezervărilor de hotel și biletelor de avion anexate la dosarul procurorului și văzute de The Guardian.

Procurorii au inclus, de asemenea, în comentariile de pe rețelele de socializare fotografii care îl înfățișau pe partenerul gărzii de corp a lui Georgescu pozând cu luptători ceceni și exprimându-și sprijinul pentru președintele rus, Vladimir Putin. Garda de corp, care a luptat ca mercenar în Congo sub conducerea lui Potra, a fost prezentă și la întâlnirea din decembrie cu Georgescu la ferma de cai.

Potra se confruntă, de asemenea, cu acuzații de evaziune fiscală în România pentru venituri obținute în Africa prin activități mercenare și acuzații de finanțare ilegală a campaniei lui Georgescu prin furnizarea de numerar și acoperirea chiriei lunare a unei limuzine de lux pentru candidatul la președinție, conform mesajelor text și facturilor din dosarul procurorului.

„Poate ne putem întâlni la sfârșitul săptămânii viitoare, începând de vineri după-amiază”, i-a scris Georgescu lui Potra într-un mesaj text din august 2024, conform dosarelor procurorilor. „Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Vă rog, am nevoie de sprijin până atunci.”

Ministerul Justiției din România și Parchetul General nu au răspuns solicitărilor de comentarii făcute de publicație.

Totuși, The Guardian accentuează că gradul de implicare directă a Moscovei în această afacere rămâne neclar. O sursă cu cunoștințe directe despre situație a declarat că autoritățile ruse „au dat undă verde” intervenției lui Spivak și Kalinin în efortul de a-l elibera pe Potra.

Deși Spivak a declarat că implicarea sa în cazul Potra a fost „din proprie inițiativă”, Societatea Rusă pentru Orientul Mijlociu – oficial o organizație non-guvernamentală care se prezintă drept un grup pentru drepturile omului – a cooperat îndeaproape cu Ministerul rus de Externe.

Spivak a organizat frecvent evenimente împreună cu Ministerul rus de Externe și a organizat recent o expoziție de artă la Moscova, cu sprijinul ministerului, care prezintă lucrările Aishei Gaddafi, fiica fostului lider libian.

„Ministerul, desigur, ne susține. Ar fi dificil de negat acest lucru”, a spus Spivak, adăugând că organizația sa era formată din „mulți foști angajați ai ministerului de externe și foști ambasadori”, scrie publicația.

Spivak a declarat că s-a implicat la cererea lui Kalinin, fostul lider al partidului pro-rus Regiunilor din Republica Moldova, care a fugit din țară în Rusia și de atunci recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina.

Alexandr Kalinin, căruia i-a fost retrasă cetățenia moldovenească și deține un pașaport rusesc, se află sub sancțiuni ale UE și SUA pentru activități care vizează destabilizarea R. Moldova, în calitate de colaborator al Kremlinului. De asemenea, el a promis că va conduce un grup de luptători într-un marș asupra capitalei pentru a răsturna guvernul pro-occidental al președintelei Maia Sandu.

Un oficial moldovean, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat pentru The Guardian că Kalinin era „un reprezentant rus, probabil conectat la serviciile lor secrete”.

Kalinin nu a răspuns la o solicitare de comentarii, dar The Guardian a văzut mesaje text în care acesta discută despre eforturile de a asigura eliberarea lui Potra din închisoare.

Spivak a declarat că urma să zboare la Dubai miercuri pentru a se întâlni cu Potra, dar a recunoscut că încercarea lor de a opri extrădarea pare să fie șubredă, adăugând că el crede că mercenarul ar putea fi trimis înapoi în România chiar joi.

„Situația este dificilă”, a spus el.