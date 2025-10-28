Companii din țările baltice, implicate în alimentarea „flotei fantomă” a lui Putin

O rețea de companii din Letonia, Lituania și Estonia a fost acuzată că a alimentat petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei – o structură de transport maritim prin care Moscova ocolește sancțiunile internaționale și continuă exporturile de petrol. Concluziile apar într-o investigație a televiziunii publice lituaniene LRT, scrie The Moscow Times.

Potrivit publicației, livrările de combustibil au fost efectuate de grupul Fast Bunkering, specializat în alimentarea navelor maritime. Două nave, Rina și Zircone, ar fi aprovizionat, între iunie 2024 și martie 2025, 286 de petroliere în Marea Baltică. Dintre acestea, cel puțin 159 au făcut escale în porturi rusești imediat înainte sau după realimentare.

Analistul Anatolii Kravțev, de la Școala de Economie din Kiev, a evaluat datele publicate de LRT și a concluzionat că cel puțin 20 dintre aceste nave prezentau semne clare că fac parte din „flota fantomă” rusească, care este o rețea de transportatori fără asigurări internaționale recunoscute și înregistrați în afara jurisdicțiilor, astfel aplicând plafonul de preț pentru petrolul rusesc.

Publicație transmite că, deși la momentul realimentării niciunul dintre aceste petroliere nu figura oficial pe listele de sancțiuni, unele au fost adăugate ulterior de Uniunea Europeană, Statele Unite și Regatul Unit.

Conform datelor S&P Global, în perioada aprilie 2023 – aprilie 2024, peste 3.100 de operațiuni similare de realimentare a petrolierele rusești au avut loc în apropierea coastelor Maltei, Greciei, Spaniei, Țărilor de Jos și altor state europene, se arată în investigația LRT.

Totodată, o anchetă separată a Reuters a arătat că transporturile maritime de petrol rusesc și iranian au fost facilitate de o mică firmă de asigurări din Noua Zeelandă, Maritime Mutual, administrată de britanicul Paul Rankin și familia sa. Compania ar fi asigurat aproape una din șase nave din flota rusă „fantomă”, acoperind transporturi de petrol în valoare de peste 16,7 miliarde de dolari din Rusia și 18,2 miliarde din Iran începând din 2018.

Publicația transmite că autoritățile din Noua Zeelandă au deschis o anchetă privind activitatea Maritime Mutual și au efectuat percheziții la birourile din Auckland și Christchurch. Ancheta se desfășoară în cooperare cu Statele Unite, Regatul Unit și Australia. După declanșarea verificărilor, compania a anunțat că nu va mai oferi asigurări navelor care fac parte din flota rusă „fantomă”.