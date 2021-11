Comisia Europeană va aloca un miliard de euro pentru susținerea angajamentului global de protecție a pădurilor

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunțat marți, 2 noiembrie, în cadrul conferinței de la Glasgow privind schimbările climatice, că va aloca un miliard de euro pentru susținerea angajamentului global de protecție a pădurilor.

Acest pachet de sprijin pe o durată de 5 ani, alocat din bugetul UE, va ajuta țările partenere să protejeze, să restabilească și să gestioneze în mod durabil pădurile din întreaga lume și să respecte Acordul de la Paris.

