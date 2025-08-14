Bloggerul rus Ilia Varlamov, condamnat la opt ani de închisoare pentru „falsuri” despre armată: „Este o zi extraordinară”

Bloggerul rus Ilia Varlamov a fost condamnat, în absență, la 8 ani de închisoare de către un tribunal din Moscova. Varlamov a fost găsit vinovat în baza articolelor privind „falsurile” despre armată și sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor de „agent străin”, scrie Meduza.

Procesul privind „știrile false” împotriva lui Varlamov a fost intentat din cauza declarațiilor sale despre bombardarea clădirilor rezidențiale din Krîvîi Rih și Odesa într-unul dintre videoclipurile de pe canalul de YouTube al bloggerului. Motivul acuzațiilor în baza articolului privind „agenții străini” a fost faptul că Varlamov „în repetate rânduri, și anume de 19 ori”, nu a respectat cerințele autorităților pentru „agenții străini”.

Instanța l-a amendat pe blogger cu 99,5 milioane de ruble. Aceasta este venitul lui Varlamov pentru anul 2023 – articolul „agent străin” permite recuperarea venitului condamnatului pentru o perioadă de doi ani.

Cu o zi înainte, acuzarea a cerut condamnarea lui Varlamov la opt ani de închisoare și o amendă de 99 de milioane de ruble. Instanța a satisfăcut în totalitate solicitarea.

„Este o zi extraordinară! Am devenit un infractor notoriu. Un tribunal rus m-a condamnat la 8 ani de închisoare! În plus, mi s-a aplicat o amendă de 99,5 milioane de ruble! Nu înțeleg de ce nu 100 de milioane direct? Cu ce am greșit? Se spune că am răspândit știri false despre armată. Se spune că nu am citit cu atenție comunicatele de presă ale Ministerului Apărării, iar acum patria îmi propune să stau și să mă gândesc la comportamentul meu. Ce pot să spun? Nu o să ne descurajăm din cauza unor fleacuri? Din păcate, nu am putut fi prezent astăzi la pronunțarea sentinței. Dar s-au descurcat foarte bine și fără mine. În schimb, pentru a fi mai aproape de judecător și de procuror, am decis să merg în pădure să îmbrățișez mesteacănul. Ca să nu pierd legătura cu patria, atâta timp cât ea nu mă uită”, a reacționat bloggerul pe rețelele de socializare.

Ilia Varlamov nu mai locuiește în Rusia de la începutul războiului rus pe scară largă asupra Ucrainei. Ministerul Justiției din Rusia l-a declarat pe blogger „agent străin”. În Rusia, Varlamov a fost arestat în lipsă și anunțat în căutare internațională. Un tribunal din Moscova a dispus sechestrarea conturilor sale.

Bloggerul a vizitat R. Moldova de mai multe ori, la începutul anului publicând un clip video despre regiunea găgăuză a țării.