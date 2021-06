Belarus a anunțat că își suspendă participarea la Parteneriatul Estic cu Uniunea Europeană. Reacția Ministerului de Externe de la Chișinău

Belarus a anunțat luni, 28 iunie, că își suspendă participarea la Parteneriatul Estic cu Uniunea Europeană (UE). Acest lucru este afirmat într-o declarație a serviciului de presă al Ministerului de Externe din Belarus, informează BelTA.

Șeful delegației UE în Belarus, Dirk Schuebel, a fost convocat la Ministerul de Externe. Partea bielorusă l-a informat despre pași concreți în cadrul unui răspuns forțat la măsurile restrictive fără precedent impuse de Uniunea Europeană împotriva Belarusului. Printre pașii de represalii se numără suspendarea participării Belarusului la inițiativa Parteneriatului estic al UE.

În context, Ministerul de Externe de la Chișinău și-a exprimat regretul după ce autoritățile din Belarus au anunțat că își suspendă participarea la Parteneriatul Estic cu UE.

The decision of Belarus to suspend participation in the Eastern Partnership is regrettable. #EaP provides benefits to our citizens & proved a good platform for cooperation. Inclusive dialogue w/ full respect for democratic values & human rights is a key for finding a #solution.