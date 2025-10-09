Va fi creat un nou parc industrial, cu investiții prognozate de circa 400 de milioane de lei din capital privat

Guvernul a acordat titlul de parc industrial unei zone noi, în satul Costești, raionul Ialoveni. Acesta va fi amplasat pe un teren de 15,35 hectare în extravilanul localității și va fi dezvoltat de compania locală „Ionaș Estate”, cu o valoare totală a investițiilor private de aproximativ 400 milioane lei, transmite viceprim-ministra Doina Nistor.

Potrivit declarației, acest proiect va include infrastructură modernă, hale industriale de ultimă generație, un parc fotovoltaic pentru energie curată și spații dedicate cercetării și formării profesionale. Se estimează că veniturile anuale ale rezidenților parcului vor depăși 300 milioane lei, iar contribuțiile la bugetul public vor ajunge la circa 20 milioane lei anual, sub formă de taxe, impozite și contribuții sociale, scrie ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Conform viceprim-ministrei, guvernul nu investește bani din bugetul de stat în acest parc, dar atrage capital privat pentru reducerea dezechilibrelor investiționale actuale. Totodată, adaugă că astăzi peste 94% din investițiile în parcurile industriale fiind concentrate în Chișinău și Bălți.