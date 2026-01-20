Privatizarea complexului petrolier de la Aeroport și acțiunile funcționarilor publici din acea perioadă vor fi analizate „minuțios”, spune ministrul Infrastructurii

Autoritățile au inițiat o anchetă asupra companiei Lukoil Moldova, pentru a evalua modul în care compania și-a respectat obligațiile investiționale asumate în perioada 2004–2005, atunci când complexul petrolier și alte bunuri ale aeroportului au fost transferate de stat către Lukoil, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

„Se va face o analiză foarte minuțioasă la tot ce înseamnă activitatea economică-comercială a companiei Lukoil și, în mod deosebit, a funcționarilor din acea perioadă, a Ministerului Economiei, care au predat aceste bunuri. (…) Dacă se va ajunge, va fi și cazul unei anchete penale”, a declarat Bolea.

Ministrul a subliniat că ancheta nu vizează doar activitatea economică a companiei, ci și potențiale tranzacții frauduloase, care ar fi afectat Aeroportul Chișinău, considerând că statul a fost păgubit de decizii „dubioase și extrem de dezavantajoase”.

„Dar eu cred că, cu pixul în mână, cu o analiză deosebită, trebuie făcută o analiză la toate aceste afaceri pe care le-a făcut statul, dubioase și extrem de fraudoloase și extrem de dezavantajoase, adică fără niciun interes pentru aeroportul nostru, care atunci aparținea statului”, a spus ministrul.

Totodată, Vladimir Bolea a menționat că aprovizionarea aeronavelor cu combustibil nu este afectată, iar activitatea aeroportului se desfășoară în condiții normale, fără riscuri pentru siguranța sau funcționarea acestuia.

Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat vineri, 16 ianuarie, companiei Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar „nu mai mare de 5 milioane de lei”. Decizia a fost luată după ce firma a refuzat să predea statului complexul petrolier de la Aeroport, astfel nerespectând decizia din 15 decembrie a Consiliului.

Prin decizia anterioară, Consiliul a oferit Lukoil-Moldova un termen de 20 de zile pentru revenirea la situația anterioară anului 2005 și predarea infrastructurii complexului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului.

Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Energiei, pe 14 ianuarie, instituțiile statului au primit refuzul SRL Lukoil-Moldova de a semna actul de transmitere-primire a bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport, invocând neacordarea aprobării de către asociatul unic Lukoil International GmbH.

„Având în vedere că termenele au fost depășite și decizia anterioară nu a fost respectată, vom aplica gradual măsurile prevăzute de Legea 174/2021 cu privire la investițiile de importanță pentru securitatea statului. În primă etapă, pentru neconformarea cu deciziile consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, Lukoil trebuie să plătească amenda și să se conformeze deciziei anterioare în termen de 5 zile”, notează Ministerul.

Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău este responsabilă, începând de vineri, 14 noiembrie, de operarea terminalului petrolier deținut de compania Lukoil la aerogară. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că, la data de 12 noiembrie, a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, „cu titlu gratuit”, iar pe parcursul zilei de 13 noiembrie s-a realizat procesul de primire-predare a bunurilor.

Pe 22 octombrie, SUA a impus noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.