Prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 5 000 de dolari pe uncie

Prețul aurului pe bursele internaționale a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 5 000 de dolari pe uncie, pe fondul „intensificării tensiunilor geopolitice”, relatează Reuters și CNN. Luni dimineață, pe 26 ianuarie, metalul prețios era tranzacționat la 5 029 de dolari pe uncie.

Potrivit presei internaționale, experții anticipează că prețul aurului va continua să crească, în condițiile în care „investitorii se orientează tradițional către acest activ în perioade de instabilitate”. Printre factorii-cheie se numără accentuarea tensiunilor dintre Statele Unite și NATO în legătură cu Groenlanda, precum și continuarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Cererea pentru aur a fost alimentată, mai notează CNN, și de amenințarea SUA de a introduce un tarif de 100% asupra importurilor din Canada, în cazul în care Ottawa va semna un acord comercial cu China.

În 2025, prețul aurului a crescut cu 64%.

Rusia se numără printre cei mai mari producători de aur din lume, însă accesul acestui metal pe piețele internaționale este limitat de sancțiunile impuse după începerea războiului.