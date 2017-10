Ministerul Finanțelor a achitat 668 de mil. de lei din miliardul furat

Ministerul Finanțelor a restituit Băncii Naționale a Moldovei 668 de milioane de lei, dintre care 50 de milioane constituie o parte a datoriei generate de furtul miliardului, iar 618 milioane de lei reprezintă dobânzile achitate pentru întreaga datorie. Transferul respectiv privește executarea unor obligații de plată care derivă din garanțiile de stat, acordate BNM pentru creditele de urgență în anii 2014 și 2015.

Potrivit Ministerului Finanțelor, suma de bani provine parțial din valorificarea activelor celor trei bănci fraudate – „Banca de Economii” S.A., BC ”Banca Socială” S.A. și BC ”Unibank” S.A. Achitarea a fost efectuată în conformitate cu Legea privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat.

„Convertirea garanțiilor de stat în datorie, prin emiterea de VMS-uri, a permis să fie evitată decapitalizarea Băncii Naționale. Decapitalizarea ar fi implicat consecințe grave, precum incapacitatea de a derula politici monetare adecvate, reținerea finanțărilor externe și semnarea unui Acord de țară cu FMI”, se menționează în comunicatul Ministerului de Finanțe.

La 4 octombrie 2016 Ministerul Finanțelor a emis și transmis Băncii Naționale a Moldovei obligațiuni de stat în sumă de aproximativ 13 miliarde de lei, în volum egal cu suma creditelor neachitate de către „Banca de Economii” S.A., BC ”Banca Socială” S.A. și BC ”Unibank” S.A. Băncii Naționale la data emiterii obligațiunilor de stat. Obligațiunile de stat au fost emise pe termene de la 1 an până la 25 de ani. Răscumpărarea obligațiunilor de stat va fi efectuată în baza unui grafic agreat cu Banca Națională a Moldovei. Dobânzile vor fi achitate semianual, cu excepția cupoanelor pentru primul an.

Cele cinci tipuri de mijloace bănești care urmează a fi recuperate

Într-un raport de monitorizare a sectorului financiar-bancar din R. Moldova realizat anterior de Veaceslav Ioniță și Veaceslav Negruță, experții au menționat că banii care urmează a fi recuperați sunt de 2 categorii distincte: bani fraudaţi, care au fost sustraşi din bancă prin intermediul diverselor scheme de escrocherie, recuperarea lor fiind subiect al anchetelor penale, iar a doua categorie sunt bani investiţi, care reprezintă activele băncilor lichidate BEM-Unibank-Banca Socială, fie sub formă de credite oferite, fie sub formă de bunuri deţinute. „Recuperarea acestor bani are loc potrivit procedurilor legale caracteristice unor relaţii economice standard. Este de menţionat că în prezent sunt recuperaţi banii anume din această categorie”, a conchis Veacelsav Ioniță.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în perioada 16 octombrie 2015 – 3 octombrie 2016, cele trei bănci aflate în proces de lichidare au rambursat BNM 780,6 milioane lei din suma creditelor de urgență acordate, precum şi 8,8 milioane lei dobânzi aferente. Din data de 4 octombrie 2016 și până în prezent, BEM, Banca Socială și Unibank au transferat la bugetul de stat mijloace băneşti, din valorificarea activelor lor, în sumă de 274,6 milioane lei. Suma totală rambursată constituie 1,06 mlrd. lei.