Importul de zahăr din Serbia, limitat pe 200 de zile. Guvernul ia măsuri pentru a susține competitivitatea industriei naționale

Guvernul a decis astăzi limitarea importului de zahăr din Serbia pentru o perioadă de 200 de zile. Măsura este necesară pentru a susține competitivitatea industriei naționale a zahărului, care sprijină peste 3.000 de locuri de muncă în zonele rurale și generează venituri de aproximativ 1.200 de euro pe hectar pentru fermieri, transmite printr-un comunicat de presă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).

Guvernul a aprobat o măsură provizorie de protecție comercială a pieței interne în baza Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA), care constă în suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul în Moldova a zahărului alb din sfeclă de zahăr, originar din Serbia, la depășirea cotei de 1000 de tone.

MDED anunță că aceasta este o reacție la dezechilibrul provocat în 2025 de importurile de zahăr la prețuri mai mici decât costurile interne de producție. Acest dezechilibru a fost creat după seceta severă din 2024, care a afectat peste 60% din suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr și țara noastră a fost obligată să importe volume mai mari de zahăr pentru consumul intern.

„Fără această măsură de protecție, producția autohtonă riscă să fie complet înlocuită de zahărul de import, punând în pericol lanțul valoric agricol-industrial construit în ultimele două decenii, investițiile de 130 milioane de euro și stabilitatea comunităților rurale”, a declarat ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor.

Datele statistice arată că, în august – decembrie 2024, din Serbia au fost importate 14.846 tone de zahăr, echivalentul a 63% din totalul importurilor și 23% din consumul intern. În 2025, importurile au continuat, ajungând la 13.800 tone. Până în 2024, că R. Moldova nu importa zahăr din Serbia, însă într-un singur an, această țară a ajuns să dețină aproape 47% din piața importurilor, la prețuri semnificativ mai mici decât costurile interne de producție, anunță MDED.

Însă, potrivit comunicatului, în 2025 fermierii au reușit să reînsămânțeze 5.200 de hectare, iar alte 228 hectare au fost compensate cu culturi alternative, obținând o recoltă bună. Companiile naționale estimează o producție de 78.000 de tone de zahăr până la sfârșitul acestui an, cantitate suficientă pentru a acoperi consumul intern în perioada 2025–2026, în condițiile în care Biroul Național de Statistică evaluează consumul intern de zahăr la 63.000 – 67.000 tone anual.