Comisia pentru pregătirea de iarnă: doar 27 de măsuri, din cele 52 pentru aprovizionarea cu energie în sezonul rece, au fost realizate integral

Pregătirea infrastructurii energetice, asigurarea stocurilor de combustibili și continuitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică au fost examinate la ședința din 2 noiembrie a Comisiei pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026–2027. Discuțiile au vizat rezultatele raportării privind realizarea Planului de măsuri și acțiunile care „necesită finalizare în perioada următoare”, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Energiei.

Din cele 52 de măsuri prevăzute în Plan, 27 sunt realizate integral, 21 sunt realizate parțial, iar patru se află în proces de realizare.

„În condițiile în care sezonul de încălzire a început, prioritatea este asigurarea funcționării în siguranță a sectorului energetic și a capacității de intervenție pe întreaga durată a iernii”, notează Ministerul.

În sectorul gazelor naturale, Energocom a contractat integral cantitățile planificate pentru perioada octombrie 2026–martie 2027. Stocurile de securitate, în volum de 56,3 milioane de metri cubi, au fost constituite integral și sunt depozitate în România și Ucraina. Totodată, entitatea desemnată ca furnizor pentru regiunea transnistreană, Moldovagaz SA, a raportat constituirea obligației de stocare a gazelor pentru întreaga perioadă rece a anului.

„Prioritatea noastră este ca cetățenii și economia să fie aprovizionați cu energie în siguranță pe întreaga durată a sezonului rece. Pentru fiecare măsură rămasă am stabilit responsabilități clare, termene concrete și soluții pentru eventualele impedimente. Instituțiile și operatorii trebuie să fie pregătiți să intervină coordonat, inclusiv în cazul unor perturbări regionale”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

În domeniul energiei electrice, linia de 400 kV Vulcănești–Chișinău a fost finalizată, la Stația Electrică Chișinău continuă verificările necesare punerii în funcțiune a echipamentelor.

Până la sfârșitul anului 2026, contractele de energie electrică la prețuri fixe pot acoperi până la 50% din necesarul de import. Pentru perioada începând cu 1 ianuarie 2027, urmează definitivarea mecanismelor de achiziție și de asigurare a securității aprovizionării. Atenția este îndreptată și asupra pregătirii rețelelor, disponibilității capacităților de import și echipamentelor necesare intervențiilor.

Termoelectrica a raportat că la această dată a început livrarea de agent termic către 135 de grădinițe, 49 de școli, 25 de instituții medicale, 104 blocuri locative, 35 case particulare, 3 instituții superioare de învățământ și 95 de agenți economici. Directorul întreprinderii a declarat că Termoelectrica este gata să conecteze toți consumatorii la cerere, depusă de administratorii de bloc, care este reprezentantul legal al locatarilor. Iurie Razlovan a subliniat că consumatorii sunt conectați chiar dacă există datorii pentru perioada anterioară.

Pe agenda pregătirilor se află și definitivarea planului preventiv pentru gestionarea eventualelor reduceri sau întreruperi ale livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană, prin coordonarea instituțiilor responsabile și clarificarea procedurilor de intervenție.

Alte priorități vizează asigurarea combustibilului pentru instituțiile publice, evaluarea disponibilității cărbunelui pe piață, trecerea la comercializarea motorinei corespunzătoare sezonului rece și consolidarea securității cibernetice a infrastructurii energetice.