Cine ar putea fi următorul președinte al Consiliului de Administrație al „Moldovagaz”

Prim-viceguvernatorul UTA Găgăuzia, Vadim Ceban, care exercită temporar interimatul funcției de bașcan al autonomiei, ar putea fi următorul președinte al Consiliului de Administrație al „Moldovagaz”. Candidatul a avut o întrevedere cu președintele R. Moldova, Igor Dodon, și ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan.

Ceban este economist. În perioada 2002-2005, el a activat în cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, iar ulterior la Ministerul Economiei. De asemenea, în anul 2009, acesta a fost numit în funcția de director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Ceban a devenit adjunctul Irinei Vlah în anul 2017.

„Am discutat cele mai importante aspecte ce țin de asigurarea funcționării eficiente a sistemului de aprovizionare cu gaze naturale a consumatorilor, dar și cele mai stringente sarcini, care stau în fața noii conduceri a Moldovagaz. (…) Pe parcursul zilei de mâine voi întreprinde o vizită de lucru scurtă la Moscova, în cadrul căreia voi aborda în dialogul cu autoritățile Federației Ruse, inclusiv reducerea prețului de livrare a gazului natural pentru Republica Moldova. Subiectul respectiv va fi abordat în cadrul discuțiilor mele cu autoritățile din Federația Rusă, dar și cu conducerea S.A. „Gazprom”. Un eventual consens în aceste negocieri ar permite să diminuăm semnificativ necesitatea majorării tarifelor la gazele naturale”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Anterior, în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, Dodon a declarat că în această săptămână va fi ales un nou director la „Moldovagaz”, propus de Guvern și aprobat „în consens cu cei de la Moscova”.