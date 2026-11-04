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Cât vor costa carburanții pe 4 noiembrie? 

Sursa: moldova.org

Prețurile la carburanți scad pentru 4 noiembrie, potrivit prețurilor maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

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Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat la un preț maxim de 31,18 lei, în scădere cu 22 de bani față de ziua precedentă.

Și motorina va înregistra o diminuare de preț, de 10 bani. Prin urmare, prețul maxim de comercializare pentru un litru de motorină va fi de 36,18 lei.

ANRE

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