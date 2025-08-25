Guvernul anunță artiștii care vor evolua în PMAN de Ziua Independenței

La concertul organizat cu ocazia sărbătoririi a 34 de ani de Independență, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) vor evolua artiștii Magnat și Feoctist, Satoshi, Irina Rimes și trupa Zdob și Zdub. Evenimentul va începe la ora 18:00, anunță Guvernul.

În anii trecuți, evenimentele de Ziua Independenței au inclus artiști internaționali, însă deocamdată Guvernul nu a anunțat prezența unor invitați din străinătate pentru ediția din acest an.

Accesul la eveniment este liber.

Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, anunță Președinția.

Cei trei lideri, împreună cu președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.