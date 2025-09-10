Fotbal Norvegia – Moldova 11-1, cea mai severă înfrângere din istoria echipei naționale de fotbal a R. Moldova. „O rușine”, a admis antrenorul selecționatei

Naționala de fotbal a R. Moldova a suferit cea mai severă înfrângere din istorie, 11-1 cu Norvegia. Precedentul anti-record a fost un 8-0 cu Danemarca, în 2021.

La pauză a fost 5-0 pentru naționala condusă din teren de Erling Haaland, atacant la Manchester City, care a reușit până la final să marcheze 5 goluri.

În repriza a doua, scandinavii au mai marcat de 7 ori, o dată în proprie poartă, astfel că meciul s-a terminat 11-1.

Marcatori: Felix Myhre (6), Erling Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Martin Ødegaard (45+1), Thelo Aasgaard (67, 76, 79-penalty, 90+1) / Leo Østigård (74-autogol).

Selecționerul Serghei Cleșcenco a declarat după meci că rezultatul reprezintă “o rușine” și a precizat că își asumă vina pentru rezultat.

„Înțeleg că trebuie să iau o decizie, ce să fac mai departe”, a declarat antrenorul imediat după meci.

După acest rezultat, naționala Moldovei a rămas pe ultimul loc în grupa sa de calificare la Campionatul Mondial de fotbal 2026, cu 0 puncte.

Norvegia este pe primul loc în grupa de calificare cu 15 puncte, urmată de Italia și Israel, singurele naționale rămase în cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026 din această grupă.

Înfrângerea de la Oslo vine la câteva zile după o altă înfrângere categorică suferită pe teren propriu cu Israelul.

Naționala Moldovei a pierdut categoric pe teren propriu, scor 0-4, împotriva Israelului, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Partida s-a disputat vineri, 5 septembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău.

Următorul meci al tricolorilor în această competiție va avea loc pe 14 octombrie, la Tallinn, împotriva Estoniei.