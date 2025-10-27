Statul va cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară”

Statul va cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară”. Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu.

Totodată, în lipsa lui Plahotniuc, judecătorii au început luni, 27 octombrie, audierea martorilor. Reprezentantul Ministerului Finanţelor, partea vătămată în acest dosar, a depus declaraţii în faţa instanţei în dosarul „Frauda Bancară”, scrie TVR Moldova.

În fața instanței au fost audiați primii doi martori, foşti funcţionari în perioada când s-a organizat cea mai mare fraudă bancară din R. Moldova. Igor Corman fost deputat şi, în perioada 2013-2014, a deţinut funcţia de preşedinte al Parlamentului. El a declarat că, în 2014, înainte de alegerile parlamentare, a participat la o întâlnire neformală la Reşedinţa de Stat, unde s-a discutat despre riscurile din sistemul bancar.

Acolo a fost prezent și preşedintele de atunci, Nicolae Timofti, premierul Iurie Leancă şi guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, dar şi vicepreşedintele PDM, Vladimir Plahotniuc, şi fostul premier Vlad Filat. S-a vorbit despre trei soluţii, dintre care una ţinea de micșorarea cotei statului în BEM.

„- Detaliile pe care le-am discutat acolo nu pot să le spun aici, în faţa dumneavoastră. – Domnule Corman, dumneavoastră aţi fost preşedintele Parlamentului în acea perioadă când s-a pregătit Furtul Miliardului. Când aţi aflat despre această fraudă? – Încă o dată repet, nu pot face nicio declaraţie la acest subiect. Altfel, aceasta ar însemna o influenţă asupra procesului. Ei trebuie să își facă datoria. Noi trebuie să fim cetăţeni de onoare”, Igor Corman, fost preşedinte al Parlamentului R. Moldova.

Al doilea martor audiat a fost Ion Păduraru. În perioada 2012-2016 a fost secretarul general al Aparatului Președintelui R. Moldova. El a confirmat acea întâlnire de la Reşedinţa de Stat. Potrivit lui Păduraru, Vladimir Plahotniuc a propus la acea întrevedere ca Guvernul să examineze necesitatea emiterii unor garanții de stat. Pe lista probelor procurorilor sunt 50 de persoane ce urmează să fie audiate ca martori.

„Acţiunea civilă pe această cauză urmează să fie individualizată în funcție de acţiunile care se examinează. De aceea, urmează să fie prezentată o nouă sau o acţiune civilă concretizată, care va include anume suma care se referă la acuzaţiile aduse inculpatului. – Dar preliminar de ce sumă era vorba? – Este suma de care este acuzat inculpatul că a beneficiat – 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro. Această sumă urmează să fie convertită şi inclusă în acţiunea civilă”, a declarat procurorul Alexandru Cernei.

Vladimir Plahotniuc a lipsit de la process și a fost reprezentat de cei trei avocaţi.

„Aceştia au spus că nu au primit careva indicaţii de la domnul Vladimir Plahotniuc pe anumite subiecte. Nu au fost influenţaţi de către el. Dumnealui la moment încă studiază materialele cauzei. În fiecare zi îi transmit dumnealui câte cinci volume din dosarul penal. Fiecare volum are câte 300-400 de pagini. Acum am ajuns cred că la volumul 50”, a spus Lucian Rogac, avocatul lui Plahotniuc.

Pe 29 septembrie, în absența inculpatului Plahotniuc, instanţa a decis judecarea separată de dosarul în care figurează alți șapte inculpați pentru implicare la furtul miliardului. Dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost distribuit spre examinare unui complet format din trei magistrați. Vladimir Plahotniuc a fost adus în R. Moldova pe 25 septembrie și este incarcerat în Penitenciar. El s-a ascuns de justiția din R. Moldova timp de șase ani.

Pe 22 iulie, a fost reținut, pe Aeroportul din Atena, împreună cu Constantin Ţuţu. În R. Moldova, Plahotniuc este vizat în dosarele Fraudei Bancare, Metalferos, Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte şi Dosarul Sacoşa in care este bănuit de coruperea fostului preşedinte Igor Dodon.