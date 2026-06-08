Stațiile unde carburanții se găsesc la cel mai mic preț luni, 8 iunie
Luni, 8 iunie, șoferii vor plăti mai mult pentru un litru de benzină, decât pentru motorină, conform prețurilor stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în perioada 6-8 iunie 2026.
Pentru perioada 6 iunie – 8 iunie, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:
• 29,15 lei/litru – pentru benzina COR 95 (- 28 bani);
• 27,24 lei/litru – pentru motorina standard (- 16 bani).
În ceea ce privește cele mai mici prețuri de pe piață, acestea se regăsesc în rețeaua TLX.
„ANRE continuă să monitorizeze situația și evoluțiile de pe bursele petroliere internaționale și asigură consumatorii că actualul mecanism este unul extrem de transparent, garantând corectitudine maximă la formarea prețurilor pentru produsele petroliere pe piața internă”, a precizat instituția.