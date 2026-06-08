Stațiile unde carburanții se găsesc la cel mai mic preț luni, 8 iunie

Luni, 8 iunie, șoferii vor plăti mai mult pentru un litru de benzină, decât pentru motorină, conform prețurilor stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în perioada 6-8 iunie 2026.

Pentru perioada 6 iunie – 8 iunie, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:

• 29,15 lei/litru – pentru benzina COR 95 (- 28 bani);

• 27,24 lei/litru – pentru motorina standard (- 16 bani).

În ceea ce privește cele mai mici prețuri de pe piață, acestea se regăsesc în rețeaua TLX.

Sursa: ecarburanti.anre.md