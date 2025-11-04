Stanislav Uja a luat bronzul la Campionatele Europene de haltere, U-20 și U-23

Halterofilul Stanislav Uja a mai cucerit o medalie pentru R. Moldova la Campionatele Europene de haltere, U-20 și U-23. Aceasta este a opta medalie cucerită de halterofilii noștri la competiția continentală, la aceste categorii de vârstă, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Reprezentantul țării noastre a evoluat la categoria de vârstă sub 20 de ani, a categoriei de greutate +110 kg.

„La proba smuls cu 165 kg și la stilul aruncat cu 203 kg, Stanislav Uja s-a clasat, la ambele discipline pe locul 4, însă rezultatul cumulat de 368 de kilograme i-a permis să urce pe treapta a treia a podiumului de premiere în clasamentul general”, precizează MEC.

Campionatul European, U-20 și U-23, se desfășoară în orașul Deres, Albania. Până în prezent, halterofilii moldoveni au cucerit o medalie de argint și șapte de bronz.