Stagii profesionale în Moldova pentru tinerii francezi. Proiectul, aprobat de Guvern

Tinerii francezi și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor avea oportunitatea de a efectua stagii profesionale în instituțiile franceze din R. Moldova. În acest sens, a fost inițiat un proiect, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

„Tinerii specialiști „vor avea ocazia să-și dezvolte competențele profesionale, să transfere cunoștințe și bune practici și să colaboreze în echipe mixte cu angajații locali. În același timp, companiile din R. Moldova vor beneficia de experiența internațională a voluntarilor și de întărirea relațiilor economice cu Franța, ceea ce poate stimula investițiile străine directe în sectorul privat”, se explică în comunicat.

Pe durata stagiului, beneficiarii programului vor obține, în conformitate cu legislația națională, permis de ședere/carte de rezident, pe baza notelor verbale transmise de Ambasada Republicii Franceze.

Proiectul hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind Programul de Voluntariat Internațional în Întreprindere (VIE) a fost inițiat în ședința Guvernului din 20 august.