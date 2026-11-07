Sportiva Ina Cernei a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de Sambo pentru Nevăzători

Ina Cernei a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de Sambo pentru Nevăzători, desfășurat la Tașkent, Uzbekistan, anunță sâmbătă, 7 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Sportiva a devenit prima reprezentantă al R. Moldova care urcă pe podiumul mondial la această competiție. Ina Cernei a cucerit medalia de argint în categoria de greutate de până la 59 kg, după ce a cedat în finală în fața rusoaicei Alsu Nasyrova.

Pentru a ajunge în ultimul act, reprezentanta R. Moldova le-a învins pe Rukayat Taiwo Suleimon din Nigeria și Ainagul Berik din Kazahstan. Medalia de bronz a fost obținută de Rukayat Suleimon din Nigeria.

Aceasta este a doua medalie de argint obținută de Ina Cernei în competițiile internaționale din acest an, după cea cucerită la Cupa Mondială de Para Sambo, desfășurată la Erevan, Armenia.

R. Moldova a mai fost reprezentată la Campionatul Mondial de Oleg Nemțan și Alexandru Ursul, care, de această dată, nu au reușit să urce pe podium.

Ediția aniversară, cu numărul 50, a Campionatului Mondial de Sambo a reunit aproximativ 700 de sportivi din 100 de țări.

Participarea sportivilor moldoveni la competiție a fost posibilă cu sprijinul financiar al Ministerului Educației și Cercetării.