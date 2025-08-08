SPIA: 27 de cazuri de corupție, abuz de putere și neglijență în serviciu în rândul angajaților MAI, sunt investigate de organele de urmărire penală
Astăzi, 8 august, și-a prezentat raportul de activitate pentru semestrul I al 2025, Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne.
În primele șase luni ale anului, SPIA a examinat peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare. Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor, se arată în comunicatul de presă al MAI.
Totodată, sursa citată scrie că au fost desfășurate controale de serviciu și anchete interne în cadrul mai multor subdiviziuni ale MAI, cu accent pe modul de îndeplinire a atribuțiilor, respectarea codului de conduită profesională și aplicarea corectă a regimului juridic al conflictelor de interese. Aceste acțiuni nu au urmărit doar sancționarea abaterilor, ci și prevenirea și corectarea timpurie a acestora.
„Un instrument important în prevenirea și combaterea corupției îl reprezintă linia anticorupție 1520, prin care cetățenii și angajații MAI pot raporta în mod confidențial posibile acte de corupție sau alte nereguli. Fiecare sesizare este analizată cu responsabilitate, cu respectarea principiului protecției avertizorilor de integritate. SPIA a continuat și cooperarea activă cu instituții partenere, precum Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, partenerii externi și instituțiile internaționale, precum Direcția Generală Anticorupție a MAI din România și Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF), în vederea implementării standardelor internaționale anticorupție, consolidării cooperării transfrontaliere și alinierii Republicii Moldova la valorile democratice europene”, comunică MAI.