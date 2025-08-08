SPIA: 27 de cazuri de corupție, abuz de putere și neglijență în serviciu în rândul angajaților MAI, sunt investigate de organele de urmărire penală

Astăzi, 8 august, și-a prezentat raportul de activitate pentru semestrul I al 2025, Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne.

În primele șase luni ale anului, SPIA a examinat peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare. Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor, se arată în comunicatul de presă al MAI.

Totodată, sursa citată scrie că au fost desfășurate controale de serviciu și anchete interne în cadrul mai multor subdiviziuni ale MAI, cu accent pe modul de îndeplinire a atribuțiilor, respectarea codului de conduită profesională și aplicarea corectă a regimului juridic al conflictelor de interese. Aceste acțiuni nu au urmărit doar sancționarea abaterilor, ci și prevenirea și corectarea timpurie a acestora.