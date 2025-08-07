Soldat american arestat pentru că ar fi divulgat secrete despre tancuri către Rusia

Un soldat american a fost arestat miercuri, 6 august, sub acuzația de tentativă de a împărtăși cu Rusia informații secrete despre tancul Abrams al armatei americane, au declarat procurorii, scrie Reuters.

Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Taylor Adam Lee, un soldat activ staționat la Fort Bliss din Texas, că a transmis un card SD cu informații sensibile unui oficial rus.

Lee – care deținea o autorizație de securitate strict secretă – a fost acuzat în temeiul Legii spionajului. Procurorii susțin că a încercat să ofere informații clasificate în schimbul cetățeniei ruse.

„Această arestare este o reamintire alarmantă a amenințării serioase cu care se confruntă armata americană”, a declarat generalul de brigadă Sean F. Stinchon de la Comandamentul de Contrainformații al Armatei într-un comunicat.

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, care a fost reținut miercuri dimineață, a apărut în fața unui tribunal federal în aceeași zi. Pe lângă acuzațiile de spionaj, el se confruntă și cu acuzații în temeiul Legii americane privind controlul exporturilor de arme.

Procurorii susțin că Lee s-a întâlnit cu un reprezentant al guvernului rus în iulie și a încercat să împărtășească informații despre apărarea SUA.

„SUA nu este mulțumită de mine pentru că încerc să le expun slăbiciunile. În acest moment, m-aș oferi chiar voluntar să ajut Federația Rusă atunci când sunt acolo în vreun fel”, ar fi declarat soldatul.

Se presupune că ar fi discutat despre obținerea și furnizarea către Moscova a unei anumite piese de hardware utilizate în interiorul tancului Abrams, iar apoi, pe 31 iulie, ar fi livrat hardware-ul către o unitate de depozitare din El Paso, Texas.

Departamentul de justiție a declarat că acesta i-a trimis apoi un mesaj text reprezentantului rus pe care scria „Misiune îndeplinită”.