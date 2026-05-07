Sistemul național antiplagiat a fost introdus în învățământul superior. MEC: „Doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare, vor fi admise la susținerea finală”

Metodologia de implementare a noului sistem național antiplagiat, care va fi aplicat în toate instituțiile de învățământ superior din R. Moldova, a fost elaborat, anunță joi, 7 mai, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Astfel, conform noilor reguli, toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere, cu ajutorul platformei Sistemantiplagiat.ro.

„Aceasta este un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va devini o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor”, a precizat MEC.

Conform MEC, într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală a tezei, pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. După depunerea lucrării, aceasta va fi analizată atât în limba în care a fost redactată teza (română sau rusă), cât și în limba engleză, pentru a putea fi identificate inclusiv traducerile fără indicarea sursei sau preluările din alte limbi.

„Rapoartele generate nu sunt interpretate automat. Ele sunt analizate de conducătorul de teză, care emite o decizie argumentată privind originalitatea lucrării. În situațiile în care sunt depășite anumite praguri tehnice sau apar suspiciuni, analiza este realizată suplimentar de o comisie formată din trei cadre didactice”, menționează Adriana Cazacu, secretară de stat la MEC.

Rapoartele de similitudine conțin mai mulți indicatori tehnici, precum coeficienții de similitudine, sursele identificate și eventuale avertismente tehnice.

MEC subliniază că acești indicatori nu înseamnă automat plagiat, ci un indicator pentru o evaluare mai atentă. Decizia finală se bazează pe o analiză calitativă, care ține cont de context, de modul în care sunt citate sursele și de contribuția intelectuală reală a autorului.

„Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială este permisă în activitatea academică, dar trebuie să fie transparentă și responsabilă. Studenții sunt obligați să declare utilizarea acestor instrumente atunci când aceasta depășește funcțiile auxiliare, cum ar fi corectarea lingvistică sau formatarea. Generarea conținutului fără o contribuție proprie semnificativă este incompatibilă cu normele de integritate academică”, a mai spus Adriana Cazacu.

Doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare, vor fi admise la susținerea finală, în fața comisiei de examene.

Ministerul evidențiază că sistemul antiplagiat este un instrument de sprijin, care completează, dar nu înlocuiește evaluarea academică realizată de cadrele didactice.

Totodată, instituțiile de învățământ superior vor avea responsabilitatea de a informa studenții despre modul de desfășurare a verificărilor, drepturile lor și felul în care sunt utilizate datele.