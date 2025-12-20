SHS anunță cod galben de ceață pentru weekend în unele zone ale țării

Meteorologii au emis cod galben de ceață. Avertizarea meteo intră în vigoare sâmbătă, 20 decembrie, la ora 12:00 și va dura până duminică, 21 decembrie, ora 12:00.

„În zonele vizate se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, precizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Conform hărții oficiale emise de SHS, codul este valabil pentru anumite zone ale R. Moldova.