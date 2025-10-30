SFS atenționează cetățenii în contextul circulației unor documente FALSE cu utilizarea identității instituției

Unii contribuabili au recepționat notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, semnate de către directoarea Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban și transmise prin intermediul unui operator de poștă electronic din Federația Rusă. Potrivit SFS, mesajele sunt false iar cetățenii sunt îndemnați să le ignore.

În context, Serviciul Fiscal de Stat menționează că documentul respectiv este un FALS, precum și e-mail-urile remise în adresa contribuabililor, iar identitatea SFS este utilizată ilegal de către persoane rău intenționate cu scopul de a reduce încrederea cetățenilor în activitatea instituției.

„De asemenea, atragem atenția la faptul că în pretinsa notificare este indicată adresa greșită a portalului SFS, este utilizat un atent inventat și sunt incluse elemente suplimentare precum coduri de bare și QR coduri, care se utilizează doar pentru facturile fiscale electronice”, potrivit comunicatului instituției.

La fel, SFS nu indică în actele emise sumele echivalente în valută străină, iar circulația documentelor are loc strict în format digital, respectiv cu aplicarea semnăturii electronice.

„Vă rugăm să ignorați astfel de mesaje și să informați imediat organele de drept, precum și Serviciul Fiscal de Stat, sau alte instituții abilitate”, îndeamnă instituția.

Serviciul Fiscal de Stat anunță că a sesizat organele de drept competente în vederea investigării cazului respectiv, iar comunicarea SFS cu contribuabilii aferent obligațiilor fiscale ale acestora are un caracter oficial.

Suplimentar, SFS atrage atenția că instituția nu are pagină pe rețeaua de socializare TikTok, astfel că orice cont care utilizează identitatea Serviciului Fiscal de Stat o face abuziv și ilegal și urmează să fie raportat către administratorii platformei.