SFS a transmis peste 84 de mii de notificări pentru achitarea taxei de folosire a drumurilor pentru anul 2026

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) confirmă că notificările transmise persoanelor fizice privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor pentru anul 2026 sunt autentice și că au fost generate și expediate de autoritatea fiscală. Precizarea vine după ce în mediul online au fost distribuite informații potrivit cărora notificările ar fi false.

Notificările vizează proprietarii autovehiculelor care au efectuat inspecția tehnică în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2025, pentru care periodicitatea inspecției tehnice este de doi ani.

„SFS confirmă că notificările sunt AUTENTICE, au fost generate și expediate de autoritatea fiscală”, comunică SFS.

Taxa pentru folosirea drumurilor se achită anual, indiferent de periodicitatea inspecției tehnice.

Sursa: SFS

În cadrul acțiunii de conformare, 84 974 de notificări au fost expediate contribuabililor prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. Valoarea totală a taxei pentru folosirea drumurilor pentru anul 2026, indicată în notificările expediate, constituie 102 milioane de lei.

Notificarea conține informații despre autovehicul – numărul de identificare (VIN), anul fabricației, precum și suma taxei aferente anului 2026.

Dacă taxa pentru anul 2026 a fost deja achitată pentru autovehiculul indicat în notificare, notificarea poate fi ignorată.

În cazul în care autovehiculul a fost vândut, iar taxa pentru anul 2026 nu a fost achitată până la momentul vânzării, obligația de achitare revine noului proprietar/posesor al autovehiculului.

„Documentul include și un cod QR, prin intermediul căruia contribuabilul poate accesa serviciul electronic MPay pentru achitarea taxei”, informează SFS.