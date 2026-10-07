R. Moldova nu va plăti despăgubiri de peste 471 de milioane de lei. Pretențiile unor companii din sectorul gazelor, respinse integral de tribunalul arbitral

R. Moldova a obținut câștig de cauză în arbitrajul Centrului Internațional pentru Soluționarea Diferendelor Investiționale (ICSID), inițiat de RTI Rotalin Gas Trading AG și Rotalin Gaz Trading SRL. Prin hotărârea emisă la 2 octombrie 2026, tribunalul arbitral a respins integral pretențiile formulate împotriva statului, în valoare de peste 471 de milioane de lei, plus dobânzi, a anunțat miercuri, 7 octombrie, Ministerul Energiei.

Litigiul a vizat reglementarea pieței gazelor naturale și măsuri adoptate de autoritățile R. Moldova, inclusiv în perioada crizei energetice. Companiile au susținut că aceste măsuri le-ar fi afectat investițiile și ar fi încălcat obligațiile statului prevăzute de Tratatul Cartei Energiei. Tribunalul a examinat cauza pe fond și nu a constatat încălcarea acestor obligații în raport cu reclamanții.

Ministerul Energiei a menționat că pentru R. Moldova, rezultatul înseamnă evitarea unei obligații de plată importante și confirmarea faptului că măsurile contestate nu au încălcat standardele de protecție a investițiilor prevăzute de tratat.

Tribunalul a respins inclusiv solicitarea privind restituirea amenzii de aproximativ 38,45 de milioane de lei aplicate de Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE) companiei Rotalin Gaz Trading SRL. Reclamanții au fost obligați să suporte integral costurile arbitrajului.

Hotărârea arbitrală este definitivă cu posibilitatea unei contestări în condițiile restrictive aplicabile procedurii de desființare în fața instanțelor de judecată competente.

„R. Moldova are nevoie de investiții în energie și de reguli clare, aplicate echitabil. În același timp, autoritățile au responsabilitatea de a proteja consumatorii și de a asigura continuitatea aprovizionării, inclusiv în perioade de criză. Respingerea acestor pretenții este un rezultat important pentru țara noastră. Mulțumesc echipei Ministerul Energiei, specialiștilor din ANRE și avocaților care au contribuit la apărarea intereselor statului”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor Investiționale (ICSID / CIRDI) este o instituție internațională de arbitraj fondată în 1965 sub egida Băncii Mondiale, specializată în soluționarea litigiilor între state și investitori străini.

Potrivit site-ului Rotalin Gaz Trading SRL, companie privata înființată în anul 2003 de RTI Rotalin Gas Trading AG cu scopul evoluției sistemelor de gazificare a R. Moldova.

Conform Ministerului Justiției, RTI „Rotalin Gas Trading” AG este o companie înregistrată în Liechtenstein. Din 2010, ANRE a eliberat pentru „Rotalin Gaz Trading” SRL licența pentru furnizarea gazelor naturale și licența pentru distribuția gazelor naturale.