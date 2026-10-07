VIDEO Executivul a aprobat declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a LEA Strășeni – Gutinaș

Guvernul s-a întrunit în ședință miercuri, 7 octombrie. Pe agenda ședinței s-au regăsit mai multe subiecte, printre care proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă în R. Moldova.

UPDATE 10:35 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 10:34 Executivul a susținut avizul la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, referitor la cumularea pensiei de urmaș cu pensia de dizabilitate de către persoanele cu dizabilități severe din copilărie.

UPDATE 10:32 Guvernul a aprobat dispoziția cu privire la organizarea în R. Moldova a Conferinței Ministeriale a Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) și a Forumului Global de Politici, precum și instituirea Grupului de lucru pentru pregătirea și desfășurarea acestora.

UPDATE 10:30 A fost aprobată modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 683/2020 cu privire la veniturile colectate în urma prestării lucrărilor și serviciilor contra plată de către Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova și autoritatea administrativă din subordine.

UPDATE 10:29 Executivul a aprobat Regulamentul resursei informaționale „Trezoreria” formată de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice.

UPDATE 10:28 Miniștrii au aprobat exproprierea pentru cauză de utilitate publică de interes național a bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale.

UPDATE 10:27 A fost aprobată modificarea hotărârii Guvernului nr. 612/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene.

UPDATE 10:27 Guvernul a aprobat semnarea Acordului de împrumut dintre R. Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Moldova – Proiect de alimentare durabilă cu apă (irigații)”.

UPDATE 10:23 Miniștrii au aprobat inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Republicii Kârgâze privind readmisia și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia.

UPDATE 10:22 A fost aprobată inițierea negocierilor și semnarea Protocolului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul României pentru modificarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni (R. Moldova) – Albița (România) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la Albița la 9 februarie 2023.

UPDATE 10:21 Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la activitatea ofițerilor de legătură ai Ministerului Afacerilor Interne în cadrul misiunilor diplomatice ale R. Moldova.

UPDATE 10:19 Executivul a aprobat declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni – Gutinaș, precum și modernizarea și extinderea stației electrice Strășeni 330 kV.

„Este un proiect foarte important și suntem recunoscători părții americane”, a declarat premierul Vasile Tofan.

UPDATE 10:15 A fost aprobat proiectul de lege privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute.

UPDATE 10:14 Guvernul a aprobat proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă în R. Moldova, prezentat de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

UPDATE 10:11 Dumitru Pîslaru a demisionat din funcția de secretar la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

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