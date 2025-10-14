Serviciul Federal de Securitate din Rusia anunţă deschiderea unui nou dosar penal împotriva opozantului rus în exil Mihail Hodorkovski

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat marţi, 14 octombrie, că a deschis un nou dosar penal împotriva opozantului Kremlinului, Mihail Hodorkovski, aflat în exil, pe care l-a acuzat de crearea unei „organizaţii teroriste” şi de complot pentru preluarea violentă a puterii, relatează Reuters.

Hodorkovski, un fost magnat al petrolului, cândva cel mai bogat om din Rusia, a executat 10 ani într-o închisoare siberiană pentru acuzaţii de fraudă, despre care el şi numeroase ţări occidentale au susţinut că sunt motivate politic.

FSB a declarat că acuzaţiile în noul dosar penal se referă la activităţile unui grup susţinut de Hodorkovski care se opune războiului din Ucraina. Grupul, numit Comitetul Anti-Război, a fost interzis în Rusia.

Nu au existat declaraţii imediate din partea lui Hodorkovski sau a reprezentanţilor săi.

Hodorkovski a devenit cunoscut ca fiind unul dintre puţinii oameni de afaceri bogaţi care l-au susţinut pe fostul preşedinte rus Boris Elţîn în anii 1990, câştigând astfel o putere uriaşă asupra economiei ruse.

El a căzut în dizgraţie când succesorul lui Elţîn, Vladimir Putin, a întărit controlul Kremlinului asupra unor importanţi oameni de afaceri.

Hodorkovski a fost graţiat în 2013 şi apoi a părăsit Rusia. De atunci, el a susţinut o serie de grupuri care se opun preşedintelui rus Vladimir Putin.

Hodorkovski s-a poziţionat din 2022 ca o figură importantă în rândul opozanţilor ruşi aflaţi în exil care susţin Kievul împotriva Moscovei în războiul din Ucraina. La scurt timp după izbucnirea războiului, Hodorkovski a fost desemnat „agent străin” de către Rusia.

În 2022, Ministerul rus de Justiţie informa că Mihail Hodorkovski a fost desemnat drept „agent ai străinătăţii” în Rusia.

Această etichetă infamă, care aminteşte de „duşmanii poporului” din perioada sovietică, este folosită pe scară largă împotriva opozanţilor, jurnaliştilor şi activiştilor pentru drepturile omului acuzaţi că desfăşoară activităţi politice finanţate din străinătate.

„Agenţii străinătăţii” sunt supuşi la numeroase constrângeri şi proceduri complicate, sub ameninţarea unor grave sancţiuni. În special, ei trebuie să indice acest statut în toate publicaţiile lor,

Mihail Hodorkovski a fost unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Rusia în anii 1990, înainte de a intra în opoziţie cu Kremlinul când Vladimir Putin a venit la putere în 2000.

El a stat zece ani în închisoare, între 2003 şi 2013, şi de atunci trăieşte în exil. Ani de zile, el a finanţat printre altele, în Rusia, organizaţia de opoziţie Open Russia care s-a dizolvat în mai 2021 în faţa represiunii în creştere.