Șeful SIS, în vizită la Comrat

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a efectuat o vizită la Comrat, la sediul Comitetului Executiv și al Adunării Populare din Găgăuzia, scrie Radio Moldova Comrat. Ulterior, acesta s-a îndreptat către subdiviziunea SIS din Comrat, iar mai târziu către Direcția de Poliție din Găgăuzia.

În jurul orei 10:15, un jurnalist al Radio Moldova Comrat l-a surprins ieșind din clădire. Musteață a refuzat să comenteze vizita sa la Comrat. Până în acel moment, în parcare se aflau mașini speciale cu girofaruri, iar în apropierea Comitetului Executiv se afla o mașină a serviciului de carabinieri. În plus, strada era patrulată de poliție.

Nu există încă informații oficiale despre această vizită. Radio Moldova Comrat a solicitat un comentariu din partea Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, dar nu a primit încă un răspuns.

Potrivit surselor portalului laf.md, în clădirea Executivului și a Consiliului Național Găgăuz, Musteață a avut mai întâi o întâlnire de jumătate de oră cu președintele Consiliului Național Găgăuz, Dmitri Konstantinov, apoi s-a dus la etajul al treilea, unde se află administrația principală a bașcanului Găgăuziei, dar și birourile bașcanului și ale adjuncților săi.

Printre subiectele discutate s-au numărat legăturile unor funcționari găgăuzi cu Ilan Șor, condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare și ascuns la Moscova, și posibila finanțare ilegală a activității politice a partidelor controlate de acesta.

De asemenea, s-a discutat situația din jurul canalului public de televiziune GRT, inclusiv problema influenței din partea structurilor legate de Șor, au informat sursele. GRT a primit în repetate rânduri amenzi de la Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale.