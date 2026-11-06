Șeful NATO, despre conflictul dintre Rusia și Ucraina: „Războiul se va încheia cu un compromis”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este de părere că războiul dintre Rusia și Ucraina nu va aduce o victorie categorică pentru una dintre părți, ci se va încheia, cel mai probabil, printr-un acord negociat, scrie G4Media.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat într-un interviu la un post de televiziune olandez că războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia, cel mai probabil, printr-un acord negociat. În plus, el este de părere că luptele nu vor duce la o victorie categorică pentru vreuna dintre părți.

„Acest gen de războaie se încheie întotdeauna cu un acord de pace, care este adesea un fel de compromis”, a spus Rutte, citat de Bloomberg.

El a afirmat că poartă discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în fiecare săptămână, subliniind că este important, în același timp, ca Trump și președintele rus Vladimir Putin să aibă o „relație bună”.

Șeful NATO a fost întrebat și despre acordul dintre Trump și Putin privind importurile de motorină rusească, afirmând că a înțeles „panica” aliaților europeni.

„Înțeleg asta, și eu am ridicat o sprânceană”, a adăugat el, potrivit sursei citate.

Rutte: Europa trebuie să rămână vigilentă și după încheierea războiului

În privința conflictului dintre SUA și Iran, Rutte l-a lăudat pe Trump pentru eforturile sale de a împiedica Teheranul să construiască arme nucleare.

„Nu toate riscurile au dispărut, dar capacitățile nucleare ale Iranului sunt mult slăbite”, a precizat acesta.

În cadrul interviului pentru postul olandez, Rutte a atras atenția asupra faptului că Europa trebuie să rămână vigilentă în ceea ce privește potențialul unei agresiuni rusești chiar și după încheierea războiului din Ucraina.