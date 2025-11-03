Șefa unei organizații publice pentru protejarea valorilor familiale din Rusia a fost arestată pentru trafic de copii

Irina Rudnițkaia, președinta organizației publice interregionale pentru protejarea valorilor familiale din Federația Rusă „Comunitatea Familiilor, Familiilor cu Copii și Grupurilor Social Vulnerabile”, a fost arestată pentru trafic de copii, scrie The Moscow Times, citânt presa rusă.

Rudnițkaia riscă o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare. Un tribunal din Moscova a plasat-o pe Rudnițkaia în arest preventiv până pe 22 noiembrie, în legătură cu un dosarul penal deschis în luna august.

Împreună cu Rudnițkaia, care are grijă de 12 copii cu vârste cuprinse între 3 și 17 ani, au fost arestate alte două persoane. Potrivit TASS, este vorba de un om de afaceri din regiunea Moscovei și o femeie al cărei copil ar fi putut fi vândut unei alte familii.

În timpul ședinței de judecată, apărarea a solicitat instanței să aleagă o măsură preventivă pentru inculpată care să nu implice izolarea de societate „de dragul copiilor”. Potrivit avocatului, apărarea intenționează să facă apel la arestarea Rudnițkaiei, scrie sursa citată.