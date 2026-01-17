Șefa opoziției belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, se va stabili în Polonia

Șefa opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forțată să fugă de represiunea din țara sa în 2020, și se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, scrie AFP.

Deciția sa a fost luată după ce autorităţile din această ţară baltică, aflată la graniţa cu Belarus, au decis în octombrie 2025 să reducă resursele alocate protecţiei liderei opoziţiei belaruse. Presa scrie că această decizie îi îngrijorează pe cei din anturajul său şi pun la îndoială disponibilitatea oraşului Vilnius de a o mai găzdui. Potrivit unor apropiaţi ai săi, Svetlana Tihanovskaia şi echipa sa au decis să se stabilească la Varşovia, ca măsură de precauţie împotriva ameninţării cu represalii din partea guvernului belarus. Asistentul ei, Denis Kutchinski, le-a declarat jurnaliştilor că Serghei Tihanovski, soţul liderei opoziţiei, care a fost eliberat din închisoare din Belarus anul trecut, din motive de securitate, se află în prezent în SUA împreună cu copiii lor.