Secretarul general NATO, Mark Rutte, se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump

NATO a anunţat că secretarul său general, Mark Rutte, se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump miercuri, 22 octombrie, la Washington, transmite G4Media.

Totuși, nu au fost planificate evenimente publice de presă, a menţionat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.

Întâlnirea are loc după ce Trump încearcă de a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a vorbit săptămâna trecută la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a indicat că sunt planuri pentru o posibilă întâlnire cu liderul de la Kremlin la Budapesta, dar a fost, ulterior, amânată.

Ucraina speră că, dacă Putin nu face concesii, Trump va relua sprijinul pentru Kiev şi va aproba vânzarea către acesta de rachete de croazieră Tomahawk fabricate în SUA.

„Cu cât armele ucrainene ajung mai departe, cu atât va fi mai mare disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului”, a apreciat preşedintele Volodimir Zelenski într-un mesaj video difuzat marţi seara.

Sprijinul politic şi militar pentru Ucraina va fi discutat şi vineri, la reuniunea aşa-numitei Coaliţii a Voluntarilor care va avea loc la Londra, prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer şi de preşedintele francez Emmanuel Macron.