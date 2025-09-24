Secretarul de stat al SUA explică schimbarea de atitudine a lui Trump faţă de Rusia: Preşedintele este un om foarte răbdător, dar răbdarea sa nu este infinită

Întârzierea de către Rusia a procesului de pace în Ucraina l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să îşi schimbe direcţia faţă de Moscova, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, relatează Agerpres.

Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic, a subliniat Rubio. Acest lucru nu numai că a dus la stagnare, „dar am intrat într-o perioadă ce pare a fi o potenţială escaladare, cu unele dintre cele mai numeroase atacuri pe care le-am văzut în ultimele nopţi şi înainte”, a adăugat oficialul american.

„Acum observăm şi incursiuni în spaţiul aerian vecin, atât de către drone, cât şi de către avioane”, a mai spus acesta.

Rubio a avertizat Moscova cu posibile sancţiuni economice şi a subliniat că Washingtonul ar putea continua să furnizeze arme Kievului. „Preşedintele este un om foarte răbdător. Este foarte dedicat păcii, dar răbdarea sa nu este infinită”, a spus Rubio.

„Aşa cum a spus în repetate rânduri, are în faţă oportunitatea şi opţiunile de a impune costuri economice suplimentare Federaţiei Ruse, dacă este necesar, pentru a pune capăt acestei situaţii”, a precizat secretarul de stat al SUA.

Președintele american, Donald Trump, și-a schimbat marți, 23 septembrie retorica cu privire la războiul din Ucraina, afirmând că crede că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la invazie, a scris Reuters.

Trump a făcut această declarație într-o postare pe platforma sa socială Truth Social, la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU. Anterior, el afirmase că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte realistă”, a afirmat Trump în postarea sa.

Reuters relatează că Zelenski l-ar fi presat pe Trump să acorde mai mult sprijin eforturilor de război ale Kievului, inclusiv prin impunerea de noi sancțiuni dure împotriva Rusiei.

În postare, Trump a criticat Rusia, spunând că a luptat „fără scop” într-un război pe care o „putere militară reală” l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Dar el nu a impus sancțiuni mai dure, iar el și consilierii săi păreau să indice că Kievul trebuie să cedeze Crimeea și părți din estul Ucrainei Rusiei pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa din ultimii 80 de ani.

În postarea sa de marți, însă, Trump a sugerat că va lua măsuri mai ferme. „Putin și Rusia se află într-o situație economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acționeze”, se arată în postare.

Trump a afirmat că SUA vor continua să furnizeze arme aliaților „pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele”.