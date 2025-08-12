„Se pregătește un alt atac de huliganism în Grinăuți”. „Suntem singuri în fața mulțimii. Îmi crapă capul, dacă vreți să mă credeți”. Poliția a fost informată

Miercuri, 13 august, la biserica din Grinăuți, caz despre care ZdG a scris recent, ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” de amploare. Sunt invitați „toți preoții și doritorii, să vină cu autocarele, pentru a apăra adevărul”, se arată într-un mesaj al organizatorilor. Preoteasa Ana Turtureanu a confirmat pentru ZdG că a fost informată despre „planurile mafioților” și se declară „tot mai neputincioasă”.

Pentru ZdG, șeful Inspectoratului General al Poliției a declarat „că oamenii legii se vor afla acolo pentru a asigura ordinea publică și a găsi un consens”.

Pe poșta electronică redacției ZdG a fost remis un email prin care se anunță că „o grupare infracțională pregătește un alt atac de huliganism”. „Atacul” este programat pentru miercuri 13 august, la ora 18.00 Mesajul a fost redirecționat și către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit aceluiași mesaj, se programează „o răscoală mai mare”.

„Rog să opriți aceste autocare pe drum”, se arată în apelul către oamenii legii.

Anunțul apare, mai întâi la preotul Sergiu Ivanov din Vărzărești, Nisporeni, despre care, în 2020, ZdG a scris că răspândise zvonuri că oamenii legii ar propune bani rudelor unor persoane decedate de diverse maladii, pentru ca acestea să semneze acte ce ar constata că decesul a fost provocat de noul tip de coronavirus.

Anunțul apare și pe pagina atribuită lui Arcadie Olei, activist Șor, cel care ar sta în spatele confruntărilor de la Biserica din Grinăuți.

„Ar fi bine să ne organizăm să mergem cu transport mai mulți. Poate cineva se oferă să ne acorde un autocar sau microbuz, să achităm motorina/benzina ar fi mult mai convenabil și usor”, comentează cineva la postarea lui Arcadie Olei.

Potrivit mesajului remis către ZdG, scopul întrunirii de mâine, este „alungarea părintelui (Constantin Turtureanu n.r.) din sat, cu toată familia sa”.

„Motivul grupării infracționale este răzbunarea pentru că Biserica Ortodoxă Grinăuți a ieșit din Mitropolia Rusă și a aderat la Mitropolia Română”, se mai arată în mesaj.

ZdG l-a contactat pe Arcadie Olei, dar acesta nu a răspuns apelului și mesajelor noastre.

Preoteasa Ana Turtureanu a confirmat pt ZdG, că prin sat, se zvonește despre o nouă răscoală.

„Nu știu ce planuri au, ce scop urmăresc. Suntem singuri în fața mulțimii. Îmi crapă capul, dacă vreți să mă credeți”, a mărturisit preoteasa Ana Turtureanu.

Contactat de ZdG, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a declarat că se cunoaște despre evenimentele programate pentru ziua de miercuri, 13 august și promite că oamenii legii se vor afla la fața locului.

„O să fim și mâine acolo ca să asigurăm ordinea publică. O să încercăm să găsim un consens de comunicare”, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției.

Totodată, despre cele întâmplate la 15 iulie, când preotul Constantin Turtureanu a fost a fost îmbrâncit, păruit și izgonit din parohie, Cernăuțeanu a precizat că se documentează modul în care au intervenit polițiștii.

„Persoanele care au admis data trecută încăierări… din partea poliției, sunt documentate de către noi sub aspect disciplinar, sub maniera în care au admis aceste încăierări”, a punctat Viorel Cernăuțeanu.

Pe 15 iulie, la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Grinăuți, Rîșcani, preotul Constantin Turtureanu a fost îmbrâncit, păruit și izgonit din parohia în care a slujit timp de 13 ani pentru că a trecut sub aripa Mitropoliei Basarabiei. De un comportament similar au avut parte preoteasa Ana Turtureanu și fiul lor.

Agresiunea s-a petrecut sub ochii unui sobor de preoți și ai mai multor politiști, care au evitat să intervină pentru a-l apăra pe preotul Constantin Turtureanu. Enoriașii care-l susțin pe părintele Constantin afirmă că în spatele celor întâmplate ar sta gruparea Șor, reprezentată de Victoria Furtună. În scandal este implicat și președintele socialist al raionului Rîșcani, Vladimir Mîzdrenco. Contestatarii părintelui Constantin Turtureanu spun că sunt împotriva trecerii bisericii la Mitropolia Basarabiei, pentru că acolo ar fi „un alt Dumnezeu”, dar și pentru că „noi vrem să fim moldoveni”. Acuzațiile acestora ating și alte narațiuni false.