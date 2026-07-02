Se efectuează un studiu privind nevoile mass-media din Moldova pentru dezvoltarea unui program de consolidare a capacităților în domeniul drepturilor omului

În cadrul proiectului comun, Ambasada Drepturilor Omului (Chișinău) și Societatea Baltică pentru Drepturile Omului (Riga) efectuează o analiză a cunoștințelor în domeniul drepturilor omului (percepția, cunoștințele, înțelegerea, abilitățile în domeniul drepturilor omului) angajaților din sectorul mass-media din Moldova printr-un sondaj.

Scopul studiului este de a oferi o bază pentru dezvoltarea unui program de consolidare a capacităților în domeniul drepturilor omului (inclusiv traininguri, seminarii etc.) pentru profesioniștii din mass-media din Republica Moldova.

Cadrul analitic pentru acest studiu se bazează pe documente normative europene (Consiliul Europei, OSCE, UE) și pe o abordare fundamentată pe drepturile omului (ABDO), care se bazează pe standardele internaționale (ONU) și regionale europene în domeniul drepturilor omului.

Abordarea bazată pe drepturile omului este un cadru conceptual pentru procesul de dezvoltare umană, bazat pe standardele internaționale ale drepturilor omului și care vizează consolidarea și protejarea drepturilor omului. Abordarea urmărește să identifice cauzele inegalităților care stau la baza provocărilor de dezvoltare și să abordeze practicile discriminatorii și dinamicile inechitabile de putere care nu numai că împiedică progresul dezvoltării, dar adesea duc la lăsarea în urmă a unor grupuri întregi de oameni.

Studiul este realizat utilizând următoarele instrumente și surse de informații:

• Analiza actelor normative, politicilor și documentelor profesionale din mass-media (coduri de etică etc.) legate de drepturile omului și munca în mass-media;

• Un sondaj structurat în rândul jurnaliștilor și altor profesioniști din mass-media, bazat pe un chestionar privind starea actuală, problemele cheie și autoevaluarea respectării drepturilor omului în mass-media din Republica Moldova (chestionarul este format din două părți: prima parte conține întrebări care necesită autoevaluare subiectivă sau opinii din partea lucrătorilor din mass-media, iar a doua parte conține un test pentru o evaluare obiectivă a cunoștințelor și competențelor lucrătorilor din mass-media în domeniul drepturilor omului);

• Alte surse de informații disponibile, inclusiv întâlniri și alte interacțiuni cu lucrătorii din mass-media.

Ambasada Drepturilor Omului (Chișinău) și Societatea Baltică pentru Drepturile Omului (Riga) invită reprezentanții mass-media, jurnaliștii independenți și bloggerii din toate colțurile Moldovei să participe la sondaj, în urma căruia este planificată elaborarea unui program de instruire în domeniul drepturilor omului a specialiștilor din mass-media.

Programul instruirii elaborat de experți va fi transmis instituțiilor de profil și organizațiilor, partenerilor de dezvoltare și donatorilor, care vor putea să ia în considerare necesitățile mass-mediei, să răspundă nevoilor și să susțină munca dumneavoastră mai eficient.

Vă solicităm să acordați 20-30 de minute din timpul dumneavoastră pentru acest sondaj! Marea majoritate a întrebărilor cere doar să bifați răspunsurile corespunzătoare. La unele întrebări puteți să adăugați comentarii suplimentare.

Propunem, de asemenea, să răspundeți la câteva întrebări din testul nostru, conceput pentru a evalua nivelul actual al cunoștințelor și înțelegerii dumneavoastră a unor principii și concepte din domeniul drepturilor omului. Vă rugăm să participați la sondajul online, precum și să completați un scurt test online până la 10 iulie 2026 (termenul-limită a fost prelungit pentru a permite participarea unui număr mai mare a reprezentanților mass-media, a jurnaliștilor independenți și a bloggerilor). Vă rugăm să participați la sondaj personal și să distribuiți colegilor dumneavoastră linkurile către chestionar și test:

Completați chestionarul în limba rusă accesând acest link

Completați testul în limba rusă aici

Completați chestionarul în limba română accesând acest link

Completați testul în limba română aici

––––––––-

Evaluarea necesităților instituțiilor mass-media din Republica Moldova este realizată în cadrul proiectului „Educația în domeniul drepturilor omului – un instrument pentru combaterea dezinformării și protejarea libertății de exprimare”. Proiectul este implementat de Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy), în parteneriat cu Societatea Baltică pentru Drepturile Omului (Baltic Human Rights Society), cu sprijinul financiar al Fondului Lituanian de Cooperare pentru Dezvoltare și Ajutor Umanitar.