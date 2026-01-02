Rușii nu își vor reprezenta țara la Jocurile Olimpice de iarnă chiar dacă războiul din Ucraina se încheie, spune șefa CIO
Sportivii ruși de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina nu vor putea reprezenta țara lor nici măcar dacă se ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a declarat președinta Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, într-un interviu acordat unui ziar italian, scrie Reuters.
„În acest moment, nimic nu ar schimba decizia Comitetului de a permite sportivilor ruși să participe la competițiile din februarie doar ca sportivi individuali, reprezentându-se pe ei înșiși”, a spus Coventry pentru Corriere della Sera, într-un interviu publicat vineri.
CIO a interzis participarea Rusiei și a Belarusului după invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, iar în septembrie a decis că sportivii ruși și belaruși care vor concura la Milano–Cortina o vor face individual, fără drapel național sau imn.
CIO nu a răspuns imediat unei solicitări Reuters de confirmare a comentariilor lui Coventry.
Jocurile Milano–Cortina se vor desfășura între 6 și 22 februarie.