RISE Șeful Poliției și-a angajat socrul la IGP și deține cu acesta o casă în suburbia Chișinăului. Reacția Inspectoratului General al Poliției

Socrul lui Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției, a fost angajat anul trecut în cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP). Mai exact, cu doar câteva luni înainte ca Grigore Zaiaț să împlinească 63 de ani, vârsta de pensionare, acesta a fost angajat în calitate de „administrator al întreprinderii” în cadrul IGP. N-a stat mult în funcție – doar cinci luni – și a ridicat un salariu total de 33 000 de lei, scrie RISE Moldova. Tot socrul deține 50% din casa cumpărată de șeful IGP la Colonița.

Potrivit declarațiilor de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), socrii șefului IGP donează periodic familiei Cernăuțeanu. Între 2017 și 2023, Viorica și Grigore Zaiaț i-au donat fiicei lor aproape 23 000 de euro.

Întrebat de RISE Moldova, Viorel Cernăuțeanu a comunicat că socrii săi lucrează în Italia de 25 de ani, fiind și cetățeni ai statului italian.

„Ultimul an l-au locuit aici, au beneficiat chiar și de programul mijloc de transport pentru diasporă și au cumpărat mașina ca din diasporă, aici. Dar cu părere de rău nu se pot acomoda și, plus la asta, ambii socri sunt și cetățeni ai Italiei. Și sunt pe ultimul an de zile de a primi pensia în Italia și cumva au fost determinați să întoarcă înapoi ca să-și stabilească pensia în Italia”, a spus acesta.