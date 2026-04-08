Risc de incendii în biserici, în contextul sărbătorilor de Paște. Pompierii fac instruiri în lăcașele de cult

În contextul sărbătorilor pascale crește riscul izbucnirii incendiilor în biserici, atenționează pompierii. Specialiștii Inspectoratului Generale pentru Situații de Urgență au desfășurat activități de prevenire a situațiilor de risc în perioada sărbătorilor pascale la Biserica de Lemn „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Chișinău.

Acțiunea are drept scop informarea cetățenilor, dar și a persoanelor responsabile din cadrul lăcașurilor de cult, privind respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor și reducerea riscurilor de producere a situațiilor de urgență, potrivi IGSU.

În perioada anilor 2021–2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 33 de incendii în lăcașurile de cult, cele mai multe fiind produse în perioada sărbătorilor pascale, preponderent în zona de nord și centru a țării, arată datele IGSU. Cauzele principale sunt imprudența în utilizarea focului deschis (lumânări, candele lăsate nesupravegheate), scurtcircuitele la instalațiile electrice, nerespectarea regulilor la exploatarea sobelor și a canalelor de evacuare a fumului, precum și defecțiunile sau construcția necorespunzătoare a sistemelor de încălzire.

De la începutul anului 2026, au fost înregistrate 4 cazuri de incendii în biserici, în raioanele Drochia, Telenești, Cahul și Orhei.

Pe parcursul anului 2026, pentru prevenirea situațiilor de urgență în preajma sărbătorilor pascale, angajații IGSU au desfășurat activități de informare și instruire în 1 492 de lăcașuri de cult din toate regiunile țării, fiind instruite 5 137 de persoane. Totodată, au fost înmânate 1 319 atenționări și distribuite 3 242 de pliante informative.

Potrivit IGSU, cele mai multe incendii se produc în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orelor 12:00–20:00, precum și după finalizarea slujbelor religioase, când sursele de foc sunt lăsate nesupravegheate.

În acest context, IGSU reamintește cetățenilor și responsabililor din lăcașurile de cult să respecte următoarelor măsuri de prevenire:

• utilizarea lumânărilor și candelelor doar în locuri special amenajate, stabile și sigure;

• stingerea completă a surselor de foc după încheierea slujbelor religioase;

• menținerea căilor de evacuare libere și marcate corespunzător;

• asigurarea accesului autospecialelor de intervenție;

• dotarea lăcașurilor de cult cu mijloace primare de stingere a incendiilor;

• evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice;

• afișarea planurilor de evacuare în locuri vizibile.