Rezultatele referendumului de la Delacău au fost confirmate. Sătenii au votat cu privire la proiectul de deschidere a unei cariere

Legalitatea desfășurării referendumului local din 1 noiembrie 2026 în satul Delacău, raionul Anenii Noi, precum și rezultatele acestuia, a fost confirmată vineri, 6 noiembrie, de Comisia Electoral Centrală (CEC).

Conform documentelor electorale, la referendum au participat 606 alegători din cei 1723 incluși în listele electorale, ceea ce constituie 35,17%, fiind depășit pragul de o pătrime din numărul persoanelor înscrise în liste.

Din cele 606 buletine de vot eliberate alegătorilor, 15 buletine au fost declarate nevalabile. Pentru opțiunea „DA” și-au dat votul 568 (96,11%) alegători, iar pentru opțiunea „NU” au votat 23 (3,89%) de alegători.

În satul Delacău, raionul Anenii Noi, cetățenii s-au expus prin vot, pe 1 noiembrie, în privința exploatării resurselor minerale utile din perimetrul intravilanului.

Potrivit Moldova1, la Delacău ar putea apărea o carieră de aproximativ 54 de hectare, iar localnicii se tem că acest lucru le-ar putea afecta direct viața de zi cu zi. Unele case se află la doar 200 de metri de terenul propus pentru exploatare, iar râul Nistru este la mai puțin de 100 de metri. Oamenii se tem că lucrările ar putea provoca alunecări de teren, le-ar putea seca fântânile și ar pune în pericol gospodăriile.