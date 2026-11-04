Vrei să devii însoțitor de bord? 5 lucruri pe care trebuie să le afli înainte de aplicare

Ai cel puțin 18 ani, vorbești engleza și îți place să lucrezi cu oamenii? Atunci poți participa la una dintre următoarele sesiuni de recrutare Wizz Air din Chișinău, programate pentru 11 și 27 noiembrie. Până atunci, iată cinci lucruri care te pot ajuta să înțelegi dacă această profesie ți se potrivește.

1. Nu ai nevoie de experiență în aviație

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii ezită să aplice este impresia că trebuie să aibă deja experiență în domeniu. În realitate, Wizz Air recrutează și persoane aflate la început de drum, fără experiență anterioară în aviație. Compania oferă instruirea necesară pentru ca noii angajați să învețe procedurile de siguranță, acordarea primului ajutor, comunicarea cu pasagerii și gestionarea situațiilor care pot apărea la bord. Contează să fii o persoană comunicativă, responsabilă, atentă la cei din jur și capabilă să lucreze în echipă.

2. Munca nu înseamnă doar călătorii

Deși posibilitatea de a descoperi locuri noi este unul dintre avantajele profesiei, responsabilitatea principală a unui însoțitor de bord este siguranța pasagerilor. Ziua de lucru începe cu un briefing al echipajului și verificările necesare înainte de zbor. Urmează îmbarcarea, asistarea pasagerilor și monitorizarea situațiilor de la bord. Uneori, este nevoie să iei decizii rapid și să rămâi calm în situații neprevăzute.

3. Programul este diferit de cel al unui job obișnuit

Însoțitorii de bord nu lucrează după un program clasic. Acesta depinde de orarul zborurilor și poate include ture matinale, seri sau weekenduri. În medie, membrii echipajului lucrează aproximativ 13 zile pe lună, activitatea nu presupune escale peste noapte. Astfel, după încheierea programului de zbor, angajații revin la Chișinău. Datorită unui astfel de program, poți avea mai multe zile libere consecutive, pe care le poți folosi pentru odihnă, activități personale sau călătorii.

4. Poți călători și poți avansa în carieră

Un alt avantaj al profesiei este accesul la beneficiile de călătorie oferite angajaților Wizz Air. Acestea includ zboruri gratuite sau la tarife speciale, inclusiv pentru până la cinci persoane apropiate. În plus, postul de însoțitor de bord poate reprezenta începutul unei cariere pe termen lung. Există posibilitatea de a avansa de la Junior Cabin Crew la Cabin Crew și, ulterior, la Senior Cabin Crew. Experiența acumulată poate deschide și oportunități în instruirea noilor colegi, în alte roluri operaționale sau în departamente administrative. Salariul este competitiv și, în Republica Moldova, poate fi comparat cu veniturile unui middle manager.

5. Aplicarea este mai simplă decât crezi

Nu trebuie să ai un CV impresionant în domeniul aviației pentru a face primul pas. Dacă îndeplinești condițiile de bază, poți să te înregistrezi online la una dintre zilele de recrutare organizate de Wizz Air la Chișinău.



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„În cadrul selecției, candidații participă la o evaluare a cunoștințelor de limba engleză, o scurtă autoprezentare, exerciții individuale și de grup, precum și un interviu. Este o ocazie pentru candidați de a-și demonstra abilitățile de comunicare, capacitatea de a colabora cu ceilalți și motivația de a lucra în aviație”, a menționat Iulian Baba, coordonator de recrutare la Wizz Air.

Pentru a aplica, trebuie să ai minimum 18 ani, studii medii finalizate, pașaport valabil, drept de muncă în Republica Moldova și să vorbești fluent limba engleză. De asemenea, este necesar să poți înota, să ai o condiție fizică bună, să lucrezi bine în echipă și să poți ajunge rapid la baza din Chișinău atunci când programul o cere.