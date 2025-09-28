Rezultate la jumătate de drum. Au fost numărate voturile din peste o mie secții de votare

Rezultatele preliminare la numărarea voturilor din peste jumătate de secții de votarea arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se situează pe primul loc, cu 42,4% din voturi, urmat de Blocul Patriotic, votat de 29.8% din alegători.

Pe locul al treilea se află Blocul „Alternativa”, cu 7,9% din voturi, urmat de Partidul „Democrația Acasă”, cu 6,8% din voturi și Paridul Nostru, cu 6,3%

În Parlament ar intra cinci formațiuni politice, conform datelor preliminare la numărarea voturilor din peste 1100 de secții de votare.