Rezoluția Forumului Mass-Media 2025: „Efortul de aliniere a cadrului normativ național în domeniul mass-media la legislația UE necesită accelerare”

În această săptămână, a fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025, documentul care conține un șir de constatări privind evoluțiile pieței media în ultimul an și mai multe solicitări către autorități, inclusiv să adopte o nouă lege a presei și să asigure protecția reală a profesiei de jurnalist, se arată într-un comunicat de la Consiliul de Presă.

Potrivit Consiliului, în rezoluție s-a constatat că efortul de aliniere a cadrului normativ național în domeniul mass-media la legislația Uniunii Europene necesită accelerare, însă nu în detrimentul consultărilor publice.

„Subliniind contribuita jurnaliștilor de investigație la deconspirarea unor scheme de manipulare a opiniei publice și tentative criminale de fraudare a alegerilor parlamentare, Forumul Mass-Media constată că spațiul informațional al R. Moldova rămâne puternic expus unor forme de ingerință externă, fenomenelor de dezinformare și manipulare, în special pe rețelele sociale și platformele neliniare, iar această vulnerabilitate afectează coeziunea socială fragilă și riscă să producă efecte destabilizatoare majore și pe viitor.”

Totodată, Forumul a solicitat autorităților să accelereze procesul de transpunere a legislației europene în reglementările naționale în domeniul mediatic, inclusiv să urgenteze adoptarea și punerea în practică a unei noi legi a presei.

În același timp, politicile publice trebuie să creeze condiții pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a mass-mediei, inclusiv a presei locale, iar una dintre priorități ar trebui să fie formarea profesioniștilor solicitați de piața reală a muncii.

De asemenea, în document a fost constatat că prestația profesională a companiei publice regionale Gagauziya Radio Televizionu (GRT) a degradat, fapt confirmat de rapoartele de monitorizare în timpul campaniei electorale, Forumul Mass-Media 2025 a solicitat Adunării Populare a Găgăuziei, ca fondatoare a furnizorului public regional, să asigure revenirea în câmpul legal a activității GRT.

Rezoluția conține mai multe apeluri adresate jurnaliștilor și instituțiilor mass-media, inclusiv:

să reflecte în profunzime procesul de aderare la Uniunea Europeană;

să monitorizeze implementarea reformelor și utilizarea banilor publici, abordând critic acțiunile autorităților, fără a recurge la autocenzură;

să reclame public fiecare caz de împiedicare a activității profesionale etc.

Forumul Mass-Media din R. Moldova a avut loc pe 8 – 9 decembrie și s-a aflat la cea de-a 10 ediție și este organizat anual de Consiliul de Presă în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei Electronice (APEL). La eveniment au participat peste 230 de jurnaliști, editori, manageri media, experți naționali și internaționali, dar și reprezentanți ai autorităților și ai partenerilor de dezvoltare.

Tradițional, în cadrul evenimentului, va fi lansată o nouă ediție a „CĂRȚII NEGRE a risipei banilor publici în R. Moldova” și vor fi premiate cele mai bune investigații jurnalistice ale anului.

În ediția din 2024, patru jurnaliste ale Ziarului de Gardă au fost premiate în cadrul Forumului Mass-Media 2024. Investigațiile „În slujba Moscovei I” și „În slujba Moscovei II” realizate de Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor au obținut locul I la concursul național „Investigațiile jurnalistice ale anului 2024”, desfășurat de Asociația Presei Independente (API) și Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania). De asemenea, ancheta Planul lui Platon. Dezvăluirile unei voluntare, realizată de jurnalistele ZdG, Luminița Cauliuc și Natalia Zaharescu, a obținut locul III în cadrul aceleiași categorii.