Reuters SUA și Iranul se apropie de un memorandum pentru a pune capăt războiului

Statele Unite și Iranul se apropie de un acord privind un memorandum pentru a pune capăt războiului din Golf, a declarat două sursă din cadrul mediatorului Pakistan, scrie miercuri, 6 mai, Reuters.

Într-o postare pe rețelele de socializare de dimineață, președintele american Donald Trump nu a oferit detalii despre nicio propunere specifică, dar a spus că războiul s-ar putea încheia dacă „Iranul este de acord să ofere ceea ce a fost convenit”.

Sursele au confirmat informațiile raportate inițial de agenția media americană Axios. Memorandumul propus, format din 14 puncte, ar pune capăt oficial războiului, urmat de discuții pentru deblocarea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, ridicarea sancțiunilor americane împotriva Iranului și convenirea asupra restricțiilor privind programul nuclear al Iranului.

„Vom încheia această discuție foarte curând. Suntem aproape”, a declarat sursa din Pakistan, care a găzduit singurele discuții de pace din timpul războiului de până acum și a continuat să aibă rolul de mediator, transmițând propuneri între părți.

Rapoartele despre un posibil acord au dus la o prăbușire a prețurilor globale ale petrolului, contractele Brent scăzând cu aproximativ 11%, la aproximativ 98 de dolari pe baril. Prețurile acțiunilor globale au crescut, de asemenea , iar randamentele obligațiunilor au scăzut pe fondul optimismului privind sfârșitul unui război care a perturbat aprovizionarea cu energie.

În postarea sa de dimineață, Trump a spus: „Presupunând că Iranul este de acord să ofere ceea ce a fost convenit, ceea ce este, poate, o presupunere majoră, deja legendara Furie Epică va lua sfârșit, iar blocada extrem de eficientă va permite ca Strâmtoarea Hormuz să fie DESCHISĂ PENTRU TOȚI, inclusiv pentru Iran.”

„Dacă nu se înțeleg, bombardamentele încep și, din păcate, vor avea un nivel și o intensitate mult mai mari decât înainte”, a adăugat Trump.

Cu câteva ore mai devreme, Trump a întrerupt o misiune navală de trei zile pentru redeschiderea strâmtorii blocate, invocând progresele înregistrate în negocierile de pace.

Garda Revoluționară din Iran a răspuns spunând că, dacă „amenințările” americane ar înceta, trecerea prin strâmtoare ar fi posibilă în conformitate cu noile condiții pe care le pune în aplicare, fără a oferi detalii.

Casa Albă, Departamentul de Stat și oficialii iranieni contactați de Reuters nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Canalul american de știri CNBC a citat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian care a declarat că Teheranul evaluează o propunere americană în 14 puncte.