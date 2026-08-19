Republica Moldova se aliniază mecanismului european pentru schimbul de date polițienești. Ce este mecanismul Prüm II

Autoritățile din Republica Moldova vor putea verifica mai rapid informații despre persoane și bunuri căutate și vor putea identifica persoanele implicate în infracțiuni cu caracter transfrontalier, prin schimbul de date cu autoritățile europene. În acest scop, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională, care aliniază cadrul național la mecanismul european Prüm II.

Proiectul de lege stabilește condițiile și procedurile pentru schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice, date referitoare la vehicule, imagini faciale, evidențe ale poliției, datelor în legătură cu evenimente majore cu dimensiune transfrontalieră, informațiilor pentru prevenirea infracțiunilor de terorism, datelor pentru identificarea persoanelor dispărute, datelor privind documentelor de călătorie declarate furate sau pierdute.

Documentul stabilește Punctul unic de contact pentru cooperarea polițienească internațională în cadrul Inspectoratului General al Poliției și delimitează responsabilitățile autorităților implicate. În același timp, sunt prevăzute reguli clare privind protecția datelor cu caracter personal, trasabilitatea accesărilor și securitatea schimbului de informații.

Noua procedură constituie un instrument important pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, permite identificarea autorilor infracțiunilor cu caracter transfrontalier, sprijină soluționarea cauzelor penale și contribuie la creșterea nivelului de securitate al cetățenilor.

Regulamentul Prüm II facilitează schimbul automat de date între autoritățile de aplicare a legii din statele UE pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor

Regulamentul (UE) 2024/982 (Regulamentul Prüm II) vizează îmbunătățirea, raționalizarea și facilitarea schimbului de date în scopul cooperării polițienești. Acesta elimină lacunele în materie de informații și stimulează prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor în Uniunea Europeană (UE), promovând securitatea pentru toată lumea în Europa. Regulamentul la nivelul UE se aplică de la 25 aprilie 2024.

O abordare structurată a căutării și schimbului automatizat de date urmărește să asigure un cadru cuprinzător, sigur și eficient de schimb de informații în scopul cooperării polițienești în întreaga UE, punând accentul pe protecția datelor.

Profiluri ADN și date dactiloscopice

Statele membre ale UE trebuie să pună profilurile ADN și datele dactiloscopice din bazele lor naționale de date din domeniul penal la dispoziția altor state membre și a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), în vederea investigării infracțiunilor (date ADN) și pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor (date dactiloscopice).

din bazele lor naționale de date din domeniul penal la dispoziția altor state membre și a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), în vederea investigării infracțiunilor (date ADN) și pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor (date dactiloscopice). Statele membre, prin intermediul punctelor lor de contact naționale, efectuează căutări automate prin compararea profilurilor ADN stocate în bazele lor de date ADN cu profilurile stocate în bazele de date ale fiecărui alt stat membru și cu datele Europol. Același proces se aplică și datelor dactiloscopice.

stocate în bazele lor de date ADN cu profilurile stocate în bazele de date ale fiecărui alt stat membru și cu datele Europol. Același proces se aplică și datelor dactiloscopice. Căutările trebuie efectuate numai în cazuri individuale și în conformitate cu cadrul juridic al statului membru solicitant.

și în conformitate cu cadrul juridic al statului membru solicitant. Revizuirea manuală de către personal calificat este necesară pentru a confirma concordanța.

este necesară pentru a confirma concordanța. Sunt introduse măsuri pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și criptarea datelor .

. Comisia Europeană va stabili standarde de calitate prin intermediul actelor de punere în aplicare.

Date privind înmatricularea vehiculelor

Statele membre trebuie să pună datele naționale de înmatriculare a vehiculelor la dispoziția altor state membre și a Europol, în vederea prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor.

altor state membre și a Europol, în vederea prevenirii, detectării și investigării infracțiunilor. Statele membre, prin punctele lor de contact naționale, și Europol efectuează căutări automatizate în cazuri individuale și în conformitate cu cadrul juridic al statului membru solicitant.

Căutările utilizează numerele de șasiu, numerele de înmatriculare ale vehiculelor sau datele proprietarului (pentru persoanele suspectate/condamnate).

(pentru persoanele suspectate/condamnate). Pentru căutări este folosit Sistemul de informații european privind vehiculele și permisele de conducere (Eucaris).

Imagini faciale

Statele membre trebuie să pună la dispoziția celorlalte state membre și a Europol imaginile faciale ale suspecților, ale persoanelor condamnate și, în cazul în care dreptul intern permite acest lucru, ale victimelor, din bazele lor naționale de date din domeniul penal, în vederea căutării automatizate.

ale suspecților, ale persoanelor condamnate și, în cazul în care dreptul intern permite acest lucru, ale victimelor, din bazele lor naționale de date din domeniul penal, în vederea căutării automatizate. Căutările automatizate efectuate de statele membre și Europol pot fi efectuate în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor pentru care este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin un an în temeiul dreptului statului membru solicitant.

efectuate de statele membre și Europol pot fi efectuate în scopul în temeiul dreptului statului membru solicitant. Căutările trebuie efectuate numai în cazuri individuale și în conformitate cu cadrul juridic al statului membru solicitant.

și în conformitate cu cadrul juridic al statului membru solicitant. Crearea de profiluri menționată la articolul 11 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/680 (a se vedea sinteza) este interzisă.

Revizuirea manuală de către personal calificat este necesară pentru a confirma concordanța.

este necesară pentru a confirma concordanța. Comisia va stabili standarde minime de calitate pentru imaginile faciale și le va revizui dacă există un risc ridicat de false concordanțe.

Evidențe ale poliției

Participarea la schimbul automatizat de evidențe ale poliției este opțională .

. Evidențele poliției sunt date biografice ale suspecților și persoanelor condamnate, pseudonimizate în scopul protecției datelor .

. Căutările sunt admise în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor pentru care este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin un an în temeiul dreptului statului membru solicitant.

în temeiul dreptului statului membru solicitant. Căutările sunt efectuate în conformitate cu dreptul intern al statelor membre solicitante și numai în cazuri individuale.

Persoane dispărute și rămășițe umane neidentificate

Căutările automatizate pentru căutarea persoanelor dispărute și identificarea rămășițelor umane sunt permise pentru anchete penale sau din motive umanitare.

sunt permise pentru anchete penale sau din motive umanitare. Trebuie să fie desemnate autorități naționale, iar procedurile trebuie stabilite prin măsuri legislative.

Puncte de contact naționale

Sunt desemnate puncte de contact naționale pentru schimbul de date.

pentru schimbul de date. Justificările pentru interogări sunt înregistrate și pot fi utilizate pentru a evalua proporționalitatea, necesitatea și protecția datelor.

sunt înregistrate și pot fi utilizate pentru a evalua proporționalitatea, necesitatea și protecția datelor. Standardul privind formatul universal pentru mesaje este utilizat pentru schimbul de date și dezvoltarea sistemului, acolo unde este posibil.

Routerul central

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) înființează un router pentru a facilita conexiunile pentru interogarea bazelor de date naționale în domeniul penal, de către statele membre și Europol, cu profiluri ADN, date dactiloscopice și imagini faciale. Acesta cuprinde:

un instrument de căutare;

canale securizate de comunicații; și

o conexiune la portalul european de căutare.

Agenția este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul routerului și păstrează înregistrări ale tuturor operațiunilor de prelucrare de date.

Sistemul european de inventariere a evidențelor poliției

Regulamentul instituie sistemul european de inventariere a evidențelor poliției (EPRIS) pentru interogarea registrelor naționale ale evidențelor poliției.

EPRIS gestionează transmiterea și trimiterea de date de interogare către registrele naționale ale evidențelor poliției, statele membre răspunzând imediat în mod automat.

transmiterea și trimiterea de date de interogare către registrele naționale ale evidențelor poliției, statele membre răspunzând imediat în mod automat. EPRIS trimite înapoi rezultate cu care s-a stabilit concordanța .

. Toate căutările sunt înregistrate exhaustiv de statele membre participante și de Europol și sunt utilizate pentru colectarea de statistici, monitorizarea protecției datelor și în scopul securității datelor.

Europol este responsabil pentru dezvoltarea și gestionarea tehnică a EPRIS.

Schimb de acțiuni ulterioare

Datele de identificare de bază trebuie să fie schimbate prin intermediul routerului în termen de 48 de ore de la confirmarea unei concordanțe a datelor biometrice, cu excepția cazului în care autorizarea judiciară impune un termen mai lung.

Europol