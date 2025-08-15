Reporter, întrebare către Putin: Veți înceta să mai ucideți civili?

În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin pozau pentru camere după ce s-au întâlnit față în față în Alaska, reporterii strigau întrebări către cei doi lideri. Unul dintre jurnaliști l-a întrebat pe Putin dacă „va înceta să mai ucidă civili”.

Președintele rus a arătat spre urechea sa și a ridicat din umeri în semn de răspuns.

Captură de ecran: AP/ YouTube

Vineri, 15 august, în Alaska are loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump, vor încerca să ajungă la un acord de pace în Ucraina. Aceasta este prima întâlnire a celor doi șefi de stat din ultimii șase ani, dar și prima vizită a liderului de la Kremlin în Statele Unite din ultimii zece ani.

Discuțiile au început după ora 22:00 și, potrivit Kremlinului, vor dura șase-șapte ore.

Rusia este reprezentată de ministrul de externe Serghei Lavrov, asistentul președintelui Iuri Ușakov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și reprezentantul special al președintelui pentru cooperare investițională și economică, directorul general al RFIP Kirill Dmitriev, care a participat deja la negocierile cu SUA.

Delegația americană este formată din secretarul de stat Marco Rubio, ministrul comerțului Howard Lute, șeful Ministerului Finanțelor Scott Besent și șeful CIA John Ratcliffe.