Raportul SUA privind traficul de persoane în 2025: „Autoritățile din R. Moldova au înregistrat progrese”

Pe 1 octombrie, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care analizează acțiunile întreprinse de fiecare stat în lupta împotriva traficului de ființe umane și le clasifică într-un sistem pe niveluri. În Raport este analizată și activitatea autorităților din R. Moldova, anunță Procuratura Generală.

R. Moldova se află și în acest an pe Nivelul 2 în Raportul privind traficul de persoane 2025, ceea ce înseamnă că autoritățile chiar dacă nu îndeplinesc pe deplin standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, „fac eforturi semnificative pentru a combate fenomenul”, scrie Procuratura.

Potrivit raportului, autoritățile R. Moldova au înregistrat progrese, inclusiv:

• investigarea a 67 de cazuri de trafic, cu aproape 40% mai mult față de anul 2023;

• dublarea numărului de urmăriri penale (119 în anul 2024, comparativ cu 64 în anul 2023);

• condamnarea unui fost ofițer de poliție la 20 de ani de închisoare pentru trafic prin muncă – o sentință semnificativă pentru un caz de complicitate oficială;

• dezvoltarea unor instrumente digitale pentru identificarea și asistarea victimelor;

• consolidarea cooperării internaționale, inclusiv prin echipe de anchetă comună cu România și participarea la acțiuni coordonate de Europol și Frontex.

Totodată, raportul evidențiază și deficiențe printre care sunt:

• deficit de personal și resurse în rândul poliției și procurorilor specializați în contracararea fenomenului infracțional;

• diminuarea numărului de victime identificate (149 în anul 2024, față de 167 în anul 2023);

• acces limitat al victimelor la servicii specializate, în special în zonele rurale; ș.a.

„Raportul subliniază că traficul de persoane prin muncă rămâne cea mai răspândită formă de exploatare, afectând în special bărbații, dar și minorii, exploatați în agricultură, construcții și servicii. Totodată, femeile și fetele continuă să fie vulnerabile la exploatare sexuală, iar refugiații din Ucraina și comunitățile rome sunt în categoria de risc crescut”, scrie Procuratura făcând referire la Raportul SUA.

Recomandări pentru R. Moldova

Totodată, Raportul a atras atenția asupra situației din regiunea transnistreană, unde autoritățile constituționale nu au acces pentru a monitoriza sau combate traficul. Lipsa datelor oficiale și absența unor măsuri coordonate sporesc vulnerabilitatea refugiaților și a comunităților locale la exploatare.

Totodată, au fost formulate unele recomandări pentru Republica Moldova:

intensificarea identificării pro-active a victimelor, în special în rândul grupurilor vulnerabile;

extinderea serviciilor de protecție și asigurarea sprijinului medical și psihologic pe termen lung;

consolidarea investigațiilor și pedepsirea adecvată a traficanților și complicilor oficiali;

formarea continuă a ofițerilor de urmărire penală, procurorilor și judecătorilor în abordări centrate pe victimă.

creșterea capacității asistenților sociali din regiunile rurale pentru sprijinirea victimelor.

În concluzie, s-a reținut că R. Moldova a făcut pași importanți în lupta împotriva traficului de persoane, însă dificultăți precum lipsa resurselor, sprijinul limitat pentru victime și corupția afectează în continuare eficiența eforturilor. Raportul subliniază necesitatea unor măsuri rapide și investiții suplimentare pentru consolidarea protecției victimelor și sancționarea traficanților.