Raionul Orhei are un nou președinte, după ce 24 de consilieri au votat demiterea întregii conduceri

În cadrul ședinței extraordinare de vineri, 26 iunie, a Consiliului Raional Orhei cu votul a 24 de consilieri raionali, a fost eliberată din funcție întreaga conducere a raionului: președintele Vasile Adașan și vicepreședinții Mihail Paciu, Veaceslav Căpățînă și Natalia Răilean.

În aceeași ședință, cu votul a 25 de consilieri, Valentin Uncu, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, a fost ales în funcția de președinte al raionului Orhei, a anunțat Sergiu Aga, fost candidat ai alegerilor locale de la Orhei.

„Vă mulțumesc mult dragi consilieri. Sper să fim o echipă unită, nu după culori politice, dar după evaluări, după rezultate. Mulțumim tuturor care au fost implicați în acest Consiliu”, a declarat Uncu.

De asemenea, Sergiu Aga și avocatul Ştefan Burlaca au fost desemnați reprezentanți ai Consiliului.

Vasile Adașan a fost șef al Inspectoratului de Poliție a municipiului Orhei și ajuns consilier raional din partea partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), după ce a luat doar 170 de voturi pentru funcția de primar. Ulterior, a fost ales în 2023, în funcția de președinte al Consiliului raional. Acesta s-a ales cu funcția de președinte după ce a fost susținut de două partide afiliate deputatului fugar Ilan Șor: FASM și Renaștere.